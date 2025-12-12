自由電子報
自由開講》選票綁行李 政黨綁公投——藍白推出「民主快閃套餐」？

2025/12/12 09:00

◎ 缺理

藍白聯手，三讀通過恢復公投綁大選，理由看似光鮮：省資源、方便民眾，還口口聲聲說是「還權於民」。但政府不是超商，選舉也不是結帳時順便加購溏心蛋。今年修法看起來像便利商店優惠組合，實際上卻可能重演2018年「邊開票邊投票」的災難現場。

2018年九合一選舉合併公投舉行，造成一邊投邊、一邊開票，開票到凌晨2時才大致落幕等亂象。（資料照）2018年九合一選舉合併公投舉行，造成一邊投邊、一邊開票，開票到凌晨2時才大致落幕等亂象。（資料照）

2018年全台選務混亂，投票延長超過三小時、排隊長度像跨年、選民放棄投票、選務人員疲憊爆肝，甚至有縣市凌晨才開完票。當時國民黨喊反對，民眾黨還不存在；如今兩黨卻大聲說同樣做法沒問題，只因換人執政就自動進化？難道制度像iPhone，隔幾年就自帶新功能？

民眾黨黃國昌批評民進黨雙標，說過去支持綁大選現在卻反對。但這種攻擊很像兩個小孩吵架：「你壞！」「沒有你才壞！」殊不知兩個都在偷餅乾。國民黨2018年反對，2025年熱烈擁抱；民眾黨說「鳥籠公投」，卻沒提任何改善選務的配套。雙標不是誰罵誰，而是大家一起跳內鬥雙人舞。

真正的問題不是「綁不綁」，而是「有沒有做功課」。這次修法強行通過，但配套措施為零、選務改善為零、風險評估為零，與其說是民主進步，不如說是政治速食：來得快、吃得爽、後遺症自己承擔。把複雜的公投議題塞進大選投票箱，就像大學講座現場賣鹹酥雞，訊息爆炸到最後只記得雞好吃。

世界多數民主國家公投與大選分開舉行，因為公投涉及能源、食安、國防、國家定位等重大政策，需專業討論與審慎決策，不是順便投一下就能解決。混在一起只會讓選民淪為政黨動員的工具，而不是政策判斷者。

立法院會日前三讀通過「公民投票法修正案」，讓「公投綁大選」暌違六年後正式回歸。（資料照）立法院會日前三讀通過「公民投票法修正案」，讓「公投綁大選」暌違六年後正式回歸。（資料照）

藍白說「人民有權一次決定」，聽起來很偉大，但更像「把民意當包裝紙，包著政黨利益拿去賣」。真正讓民主退化的不是公投本身，而是政客把制度當復仇工具，用席次硬闖，把選務風險丟給第一線執行人員與選民。

公投不是買一送一，民主不是便宜貨。人民需要的是清楚選舉、清楚政策，而不是「投票Costco特價日」。如果一切都可以綁，那下次是不是要順便綁週年慶、綁里長普渡、綁對象介紹？

民主不是綁來綁去，否則哪天政客不如直接推出「一次投票、十年有效」的霸氣優惠。到時候主打標語應該是——台灣民主，懶人速成版。

（作者為補教業）

