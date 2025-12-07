自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》面對中國威脅 看看日本、想想台灣

2025/12/07 10:30

◎ 鄧鴻源

日本首相高市早苗日前因「台灣有事」相關發言，引發中日緊張氣氛升溫。中國駐日大使館於11月21日在社群媒體上發文暗示，根據聯合國憲章中的「敵國條款」，暗示日本若實施侵略，中國有權直接對日行使自衛權，無須安理會授權。

中國說顛倒了吧？日本高市是說，若台灣有事，日本有權實施自衛權，怎麼說日本會侵略你們？日本是為台灣仗義執言，只因你中國想侵略台灣。

自由開講》面對中國威脅 看看日本、想想台灣日本外務省在社群平台發文，駁斥中國近日引用聯合國憲章「敵國條款」的說法。圖為日本外務大臣茂木敏充。（美聯社檔案照）

中國駐日使館官方帳號日前分別以日文、中文發文稱，聯合國憲章專門設立了所謂「敵國條款」，規定德、義、日等法西斯或軍國主義國家任何一國，若有再次實施侵略等任何行徑，中、法、蘇、英、美等聯合國創始國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。

日本早已是民主國家，並非法西斯國家，怎麼可能主動侵略它國？反而中國越來越像法西斯國家，因為中國體制是專制獨裁，又窮兵黷武威脅鄰國。

高市的發言完全是為了亞洲的安全與和平，怎麼會去侵略它國？她對台灣的發言已獲得日本國民70%的廣大認同，反對者只是少部份，豈可顛倒黑白？

中國如果沒有想要威脅台灣，日本會有安全顧慮嗎？中國天天威脅台灣是什麼意思？台灣人不認同一個中國不行嗎？文明的台灣為何要與野蠻的中國你儂我儂？頭殼是否壞掉了？

根據最新民調，高市早苗內閣的支持率為75%，自組閣以來，已有連續2個月支持率維持在7成以上。（彭博檔案照）根據最新民調，高市早苗內閣的支持率為75%，自組閣以來，已有連續2個月支持率維持在7成以上。（彭博檔案照）

日本沒有國民黨，所以他們國民能團結一致，台灣則很倒楣，有國民黨這樣的政黨老是在扯後腿，還需要敵人嗎？

（作者為大學教授）

延伸閱讀 高市早苗應援歌

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書