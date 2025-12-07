自由開講》面對中國威脅 看看日本、想想台灣

◎ 鄧鴻源

日本首相高市早苗日前因「台灣有事」相關發言，引發中日緊張氣氛升溫。中國駐日大使館於11月21日在社群媒體上發文暗示，根據聯合國憲章中的「敵國條款」，暗示日本若實施侵略，中國有權直接對日行使自衛權，無須安理會授權。

中國說顛倒了吧？日本高市是說，若台灣有事，日本有權實施自衛權，怎麼說日本會侵略你們？日本是為台灣仗義執言，只因你中國想侵略台灣。

請繼續往下閱讀...

日本外務省在社群平台發文，駁斥中國近日引用聯合國憲章「敵國條款」的說法。圖為日本外務大臣茂木敏充。（美聯社檔案照）



中國駐日使館官方帳號日前分別以日文、中文發文稱，聯合國憲章專門設立了所謂「敵國條款」，規定德、義、日等法西斯或軍國主義國家任何一國，若有再次實施侵略等任何行徑，中、法、蘇、英、美等聯合國創始國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。

日本早已是民主國家，並非法西斯國家，怎麼可能主動侵略它國？反而中國越來越像法西斯國家，因為中國體制是專制獨裁，又窮兵黷武威脅鄰國。

高市的發言完全是為了亞洲的安全與和平，怎麼會去侵略它國？她對台灣的發言已獲得日本國民70%的廣大認同，反對者只是少部份，豈可顛倒黑白？

中國如果沒有想要威脅台灣，日本會有安全顧慮嗎？中國天天威脅台灣是什麼意思？台灣人不認同一個中國不行嗎？文明的台灣為何要與野蠻的中國你儂我儂？頭殼是否壞掉了？

根據最新民調，高市早苗內閣的支持率為75%，自組閣以來，已有連續2個月支持率維持在7成以上。（彭博檔案照）

日本沒有國民黨，所以他們國民能團結一致，台灣則很倒楣，有國民黨這樣的政黨老是在扯後腿，還需要敵人嗎？

（作者為大學教授）

延伸閱讀 高市早苗應援歌

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法