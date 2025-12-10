自由開講》呼應賴總統「築起鋼鐵意志」 拒絕荒謬「中國劇本」

◎ 馨娜

賴總統在11月26日召開國安高層會議，提出「守護民主臺灣國家安全行動方案」。這份方案直指核心的歷史抉擇：臺灣的未來，與殘酷的威權專制政權，在價值體系上不可能相容。

賴清德總統近日提出「守護民主臺灣國家安全行動方案」，未來8年將投入1.25兆國防預算，呼應川普的「實力帶來和平」主張。（資料照）



臺灣與中國的根本矛盾，在於我們視為理所當然的文明權利和價值體系，在對岸已被系統性暴力與國家機器徹底碾壓，中共威權統治下的「中國夢」，已淪為人權的噩夢：

一、基本生存權的崩潰：沒有獨立司法、沒有輿論監督，中國人民面對強拆、貪腐、冤案時，權益隨時可被沒收。從于朦朧自殺迷案、社保亂象，到近期的四川校園霸凌、廣東勞資糾紛衝撞事件，樁樁悲劇背後，是社會不滿被高壓維穩切斷申訴管道後，以極端手段宣洩的必然結果。

二、法治與自由的滅絕：網紅如戶晨風等人因言論「無聲消失」，封網是日常。香港「一國兩制」的承諾已被無情撕毀，《國安法》系統性閹割了香港的自由與法治。這證明中國的政治承諾，是歷史上最廉價的謊言。

三、全民監控與隱私的淪陷：臺灣人習以為常的言論自由、隱私權，在中國已被「天網」等監控技術下蕩然無存。數百萬維吾爾族人被投入集中營「再教育」，這是對人類良知的公然挑戰。每個公民都是國家意志下的囚徒。

四、國家級器官販賣的無聲恐怖：中國在法治之外運作的體制，縱容了大規模、令人髮指的活摘器官販賣惡行。在一個連基本生命尊嚴都無法保障的國度，臺灣引以為傲的人權底線將被徹底摧毀。

中國網紅「戶晨風」曾因揭露中國貧苦真相，遭不明人士威脅「滅你滿門」。日前又傳出他的社群帳號再度遭到封禁。（擷取自bilibili）



面對這樣的政權，最荒謬的莫過於，國際民調與聯合國數據已誠實揭示：中國人民自己都想「潤出」（移出）中國。 一個連自身頂層與中產菁英都想逃離的體制，其失敗已是鐵證。中國人民已用移民申請表給出答案：自由無價，統一是災難。

因此，我們必須徹底警惕並抵制親中勢力的認知戰。他們散播失敗主義、利用心理戰術瓦解臺灣的抵抗意志，販賣虛妄的「和平」。歷史早已昭示，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。臺灣在這場生存之戰中，沒有任何模糊空間，更不能僥倖。守護民主臺灣，是全體國人共同的道德責任。唯有塑造全民意志如鋼鐵般堅定，才能為臺灣的安全與主權，築起不可動搖的防線。

（作者為從事國外業務）

