沈榮欽國際視野》賴士葆委員為何袒護詐騙？

《聯合報》引用國民黨立委賴士葆抹黑「台灣也走向要翻牆的一天」，他還表示政府的作法是「綠共」。這種抹黑純屬顛倒黑白，刻意將台灣禁止詐騙的行為等同於中共禁止言論自由的舉措，這種不倫不類的類比，不是出自無知就是惡意。

◎ 沈榮欽



當台灣政府宣佈禁止小紅書一年時，《聯合報》立刻引用國民黨立委賴士葆抹黑「台灣也走向要翻牆的一天」，賴士葆並加碼表示政府的作法是「綠共」。

這種抹黑純屬顛倒黑白，刻意將台灣禁止詐騙的行為等同於中共禁止言論自由的舉措，這種不倫不類的類比，不是出自無知就是惡意。

請繼續往下閱讀...

台灣禁止小紅書一年，國民黨立委賴士葆抹黑「台灣也走向要翻牆的一天」。（取自貼文）

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，小紅書自113年至今已涉及1706件詐騙，累計財損高達2億4768萬元。

儘管在台灣有超過300萬用戶，為小紅書貢獻大筆收入，但小紅書卻拒絕在台灣設立分公司，連像臉書那樣一家小辦公室都不願意，就是要避免對詐騙等非法事項究責。臉書詐騙猖獗，但是當政府行文要求臉書下架某個詐騙內容時，臉書會照辦，小紅書卻對政府要求不理不睬，掩護詐騙犯身份，放任詐騙橫行。《聯合報》和賴士葆委員應該說明，為什麼要袒護詐騙欺騙台灣人民血汗錢？

儘管政府依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，暫停小紅書一年處分，並通知財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），依法啟動DNS RPZ技術屏蔽小紅書一年，但是賴士葆委員仍表示臉書與Line的詐騙更多，卻沒被依法追究。賴士葆身為立法委員，卻主張不法之平等，法盲程度令人搖頭。如果賴士葆不滿，立法委員該做的，應該是檢討現行法律是否不足，要求政府一起檢討臉書與Line上的詐騙責任，並進一步追究為何只有小紅書對政府的要求完全不理，去保護詐騙者的身份繼續在台詐騙，而非替違法者為虎作倀。

內政部對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。（路透檔案照）

事實上根據調查，除了詐騙之外，小紅書還有其他問題，包括蒐集使用者敏感資訊，疑似將資料回傳至中國伺服器；而且小紅書要求超出必要範圍的系統權限，並可能搜集使用者生物特徵等等問題，甚至有人發現即使未開啟「小紅書」，也可能持續背景傳輸資訊等等，都還未追究責任，《聯合報》和賴士葆委員就急著為小紅書詐騙辯護，實在有必要解釋其動機。難道只因為對方來自中國，連詐騙台灣人金錢，台灣政府都不應該管？

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法