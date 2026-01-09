自由電子報
黑熊學院》軍隊後勤才是勝敗關鍵？

假如中共要對台動武，跨海兩棲作戰的後勤又更為嚴苛。 根據共軍估算，軍品需求總計超過3000萬公噸，油料消耗量為560萬公噸。光是一個編制五千人規模的兩棲合成旅（約400輛各式裝甲車輛），每日油耗量就達到625公噸左右。
黑熊學院

黑熊學院

2026/01/09 21:00

◎ 黑熊學院

要讓士兵在戰場上無後顧之憂，其實仰賴大眾經常忽視、各國軍隊文化中常常被小覷的「伐伐伐伐木工」——也就是負責維持軍隊這部機器運行的「後勤」。

有穩定可靠的後勤，其實可能才是決定戰局勝負的關鍵。

有穩定可靠的軍事後勤，才是決定戰局勝負的關鍵。（取自貼文）有穩定可靠的軍事後勤，才是決定戰局勝負的關鍵。（取自貼文）

■好分類，好後勤

後勤的工作多如牛毛，小到士兵腳上的襪子，大到飛機攜帶的炸彈，通通都在後勤範疇內。

為了應對這些五花八門的物資，軍隊會賦予這些物品編號以方便管理。

以地表最龐大的軍事聯盟「北約」為例，截至2025年總計有32個會員國，彼此語言和軍隊規模各有不同。如果你是一個後勤官，看到這邊一定覺得是一場惡夢。

好險北約有想到這個問題，一面推動標準化方便互相支援；另一方面，賦予軍品13個數字組成的身分證，即「北約庫存編號」（NSN）幫助各成員國快速找到需要的物資。

■一名士兵背後需要15名後勤

將物資做好分類後，接著來到數學的環節，那就是：「維持軍隊運行究竟要多少後勤才夠？」

隨著軍事科技突飛猛進，軍隊對於後勤的依賴只會變得更吃重。

給大家一個對照：第一次世界大戰，一名前線的士兵需要後方2.5個人力支援。

進入21世紀反恐戰爭，一名士兵需要的支援攀升為10到15人，這也是為什麼後勤單位大多佔軍隊15-25%左右的人力。

小到士兵腳上的襪子，大到飛機攜帶的炸彈，通通都在後勤範疇內。圖為陸軍現役M978型油罐車。（圖取自陸軍臉書）小到士兵腳上的襪子，大到飛機攜帶的炸彈，通通都在後勤範疇內。圖為陸軍現役M978型油罐車。（圖取自陸軍臉書）

前英軍軍官麥克‧馬丁在著作《如何打贏戰爭》以實務經驗分享，一個步兵基本一天用水就要5公升，再加上零零總總的口糧、彈藥和其他裝備，基礎重量就達到18.5公斤；放大到五百人的營級單位，代表每天就需要9.25噸的物資。

■中共侵略台灣要做哪些後勤準備？

人造衛星和社群網路普及的今天，如何隱蔽行蹤就成為大規模軍事行動的棘手挑戰。

很多小粉紅或失敗主義者，因為自身對於軍事的不熟悉，講得像台灣不會有任何警覺，民眾某天在海邊玩，抬頭一看就發現海面上出現密密麻麻的共軍船艦。

2021年11月1日拍攝的衛星影像，顯示在俄羅斯全面入侵烏克蘭前夕，大量軍事裝備集結的景象。（法新社檔案照）2021年11月1日拍攝的衛星影像，顯示在俄羅斯全面入侵烏克蘭前夕，大量軍事裝備集結的景象。（法新社檔案照）但事實上這是不可能的。以俄烏戰爭為例，美國藉由衛星影像情報等分析管道，在2021年秋季就發現俄軍在邊境不尋常的集結和物資準備，推估俄羅斯將進行大規模入侵並且提前警告各國應對。

假如中共要對台動武，跨海兩棲作戰的後勤又更為嚴苛。

根據共軍自身估算，軍品需求總計超過3000萬公噸，油料消耗量為560萬公噸。光是一個編制五千人規模的兩棲合成旅（約400輛各式裝甲車輛），每日油耗量就達到625公噸左右。

光是士兵在扣下板機之前，就有許多事前牽涉管理和物資的繁雜準備，並且還需要規劃運輸路線，才能確實將補給交到前線官兵的手上。

綜上所述，正因為茲事體大，任何一個國家在發動戰爭前絕非毫無徵兆。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

完整文章請按此

