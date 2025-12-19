自由開講》台灣需發展反制無人機能力

◎ 廖明輝

政府規劃投入百億元建置反無人機系統，計畫引進魚「接」入侵無人機技術，顯示決心值得肯定。但中科院在對廠商的說明會簡報中，將破解中國大疆（DJI）「OcuSync」通訊協定列為門檻，引發「鎖定大疆」爭議，凸顯決策思維仍停留在「針對單一品牌」的狹隘框架，而非從整體反無人機能力出發思考。

政府規劃投入百億元建置反無人機系統，計畫引進以色列「接管」入侵無人機技術。圖為海巡署使用無人機進行監控岸際狀況。（資料照，海巡署提供）

所謂「接管」，是透過電磁或通訊協定介入，強制迫降闖入禁航區的無人機，甚至回溯操作者位置，對機場、港口、電力與通訊等關鍵基礎設施防護確有必要。台海若爆發衝突，敵方更可能以大量低價民用機進行偵察與「灰色地帶」騷擾，因此真正安全需求是防禦「各類可能被敵方利用的市售無人機」，包括臻迪、億航、道通、縱橫等中國廠牌，而不是只盯著市占最高的大疆。政府文件不應預先指定破解哪一家協定，而應以「能否有效偵測、接管、追蹤」做為績效指標，並持續更新測試機型組合。

更重要的是，反無人機防禦必須是多層次系統，而非單一「神奇武器」。前端要有射頻與視覺偵測，辨識目標是否構成威脅；中段可以運用電磁干擾、通訊阻斷與協定接管等「軟殺」手段；最後才是包含防空飛彈、機砲、捕捉網、甚至雷射與高功率微波等定向能武器在內的「硬殺」與物理攔截。

「接管」技術固然重要，但只是多重防線中的一環，若被過度神化，反而會忽略系統整合與實戰情境，包括民航安全等現實環境的約束。

真正安全需求是防禦「各類可能被敵方利用的市售無人機」，而不是只盯著市占最高的大疆。（法新社檔案照）

國際經驗也提醒台灣，不能把希望全部壓在國營化或單一國外供應商身上。美國近期討論由政府自建工廠生產上百萬架小型無人機，就被質疑可能扼殺民間創新、延續供應鏈僵化。對台灣而言，短期有急迫國安需求，引進以色列等成熟系統無可厚非，但中長期一定要培養本土無人機產業與關鍵技術，讓反無人機能力掌握在自己手上，而不是永遠依賴國外黑盒子。這也關乎資安與資料主權，若關鍵程式碼與後門掌握在別人手裡，再高級的系統也難以真正放心。

因此，政府推動反無人機建設，建議把重點放在：

一、建立從偵測、識別、接管到攔截的完整多層防禦架構；二、以實際績效驗證系統，而非預設技術路線或鎖定單一協定；三、在無人機技術日新月異情況下，應思考如何建立通用公版規格，能整合不同廠商的各型產品，並確保反制系統能持續及時更新；四、善用美國《國防授權法案》及台美安全合作架構所提供軍民兩用合作空間，在雙邊國防與產業對話中，優先把無人機與定向能武器等新興能力納入合作清單，爭取技術轉移與在地研發生產，讓國軍成為本土技術首批使用者與共同開發者。我們需要有備無患，把建立反無人機能力視為長期國安與產業策略，而不是單一標案採購案。

誠如《孫子‧九變》所言：「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。台灣才能在無人機可能蜂擁而至的戰場與灰色地帶競逐中，守住自己的天空。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

