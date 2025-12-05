自由開講》宏國大選台灣成焦點 中國「承諾落空」成主因

◎ 宗介

宏都拉斯總統選舉計票進入膠著狀態，兩位候選人得票僅差數百票，而兩人皆曾在選前表態不排除恢復與台灣建交，這並非偶然，而是宏國民意在與中國建交一年後，對北京缺乏誠意的深刻反思。宏國在轉向中國之後，原期待的投資與市場開放遲遲未能實現，反而面臨養蝦產業崩盤與貿易赤字擴大等困境，這些現實已讓民眾清楚看見，中共外交承諾往往只停留在紙面上，最終「未蒙其利、先受其害」的卻是當地產業與基層家庭。

宏都拉斯總統大選開票陷入膠著。獲得美國總統川普力挺的右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）（左），其主要競爭對手為納斯拉亞（Salvador Nasralla）（右），這兩名挺台候選人票數仍相當接近。

宏都拉斯並非孤例，許多國家在外交轉向北京後，皆遭遇相似後果，中國常以高調的援助宣示作為外交武器，但真正落地的項目卻屈指可數，甚至造成嚴重債務壓力，讓接收國陷入更深的經濟脆弱性。這次宏國大選中，候選人不約而同願意重新考慮與台灣的合作路線，正是民意對中國承諾落空的集體反彈，也凸顯台灣長期以透明合作、務實互利著稱的外交模式，更能讓當地感受到具體而穩定的效益，而非空洞的政治交換。

宏都拉斯2023年間宣布與我國斷交，轉與中國建交，但白蝦產業者反而失去競爭力。

從宏國情勢可以看出，中共打壓台灣國際空間的策略正逐漸被世界識破，它以經濟利益包裝政治目的，卻從不打算承擔真正的合作責任，讓轉向北京的國家最終發現被犧牲的往往是自身產業與人民生活。台灣要做的，是持續深化實質合作，展現可靠與負責任的國際形象，讓更多國家在實際比較後，看清誰才是真誠夥伴，誰又只是利用外交當籌碼的威權政體，而這次宏國大選，正是在國際上再度揭穿中共外交本質的一面鏡子。

