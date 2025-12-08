自由開講》台積電告羅唯仁的警示 「院士」光環蒙塵

◎ 陳琪

台積電（11/26）正式向智慧財產及商業法院對前資深副總經理羅唯仁提起訴訟，此舉猶如一道劃破半導體業界沉默的驚雷，徹底粉碎了先前外界關於台積電可能「默許」高層帶槍投靠競爭對手的溫情猜測。

台積電宣布對前資深副總經理羅唯仁提告。（美聯社檔案照，本報合成）



這場訴訟的發起，依據的是聘僱合約、競業禁止承諾以及最為關鍵的《營業秘密法》，顯示護國神山在面對核心技術外流的風險時，已決意採取「零容忍」的鐵腕手段。

與此同時，經濟部隨即發布聲明，針對羅唯仁所擁有的「工研院院士」頭銜，研議建立撤回機制。這兩大動作同步展開，標誌著台灣科技界正迎來一場關於「職業道德」與「榮譽價值」的總清算。當一位曾被視為產業標竿的技術領袖，涉嫌將國家級的機密視為個人轉職的籌碼時，這已非單純的勞資糾紛，而是對台灣科技產業倫理底線最嚴峻的挑戰。

經濟部針對工研院院士資格的「補破網」，雖顯得有些後知後覺，卻是重建產業價值觀的必要之惡。工研院院士象徵著台灣科技界的最高榮譽，其受勳者不僅需具備卓越的技術貢獻，更應是產業倫理與社會責任的楷模。然而，現行制度竟缺乏「撤回機制」，這無異於是發出了一張「永久保固」的道德免死金牌。

若羅唯仁竊密指控屬實，卻仍能頂著院士光環遊走於國際競爭對手之間，這將是對所有兢兢業業、堅守保密義務的台灣科技人的最大諷刺。建立「退場機制」，並非針對個人，而是要確立「德不配位、必有代價」的制度規範。榮譽不應成為違法者的遮羞布，當個人的行為已嚴重損害國家產業利益時，國家收回賦予他的榮耀，是對社會公義最基本的交代。

台積電此次的提告，更具有高度的戰略嚇阻意義。羅唯仁層級之高、掌握機密之深（涵蓋2奈米及更先進製程），使其動向直接牽動台積電未來的競爭優勢。

先前外界曾推測台積電可能為了地緣政治考量而對英特爾「放水」，但今日的訴訟狀，形同正式宣告「此路不通」。這向內部所有掌握核心技術的高階主管傳遞了一個清晰訊號：無論過去貢獻多大、職位多高，一旦觸碰了《營業秘密法》的紅線，公司絕不會有任何「人情」或「政治」上的妥協空間。這不僅是為了追究羅唯仁的個人責任，更是為了修補企業內部的「破窗效應」，防止更多掌握關鍵技術的人員，心存僥倖地試探公司的底線。

外界曾推測台積電可能為了地緣政治考量而對英特爾「放水」，但今日的訴訟狀，形同正式宣告「此路不通」。（彭博檔案照，本報合成）

總結而論，這起案件將成為台灣高科技產業史上的重要分水嶺。它告訴我們，在美中科技戰與全球晶片競爭白熱化的當下，人才的流動或許是自由的，但「技術的產權」與「職業的誠信」是絕對不容侵犯的。台積電的法律戰與經濟部的制度修補，必須雙管齊下，構築起一道更嚴密的防護網。

我們尊崇技術人才的價值，但這份尊崇必須建立在守法的基礎之上。若失去了誠信與對國家的忠誠，再高的技術成就，也無法掩蓋其對產業造成的傷害。這場訴訟，是為了捍衛台積電的資產，更是為了捍衛台灣科技產業賴以生存的道德基石。

（作者為台北市民、自由業）

