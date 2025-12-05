名家分享~趙曉慧》禁用小紅書一年的政策解析

因為小紅書是「境外中資平台」，沒有在台公司、沒有代表人、沒有法律責任主體。政府對臉書、LINE可以裁罰、要求改善、要求下架、調資料，但對小紅書什麼都做不到，所以，只能封「入口」。

◎ 趙曉慧

政府宣布以「打詐」為由，對小紅書採取 「網際網路停止解析及限制接取」，簡單講就是讓 APP 在台灣無法連線，這項措施暫定一年。

1️⃣、為什麼是「禁用一年」？

這不是象徵性動作，而是法規設計下的「暫時性封鎖」。

政府引用的是《詐欺犯罪危害防制條例》，本來就規定針對「詐欺高風險平台」可以採取緊急處置，但必須設有期限，不能一開始就永久封死。

一年，是一個「觀察期＋改善期」。

→給平台時間提出改善方案、設立在台窗口、遵守資安規範。

→給政府時間收集證據與評估成效。

如果一年後平台沒有任何改善，不排除延長或改成永久封鎖。這不是軟，而是一種「程序上可被國際認可」的管制方式。

內政部4日與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，即日起將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」。（記者鄭景議攝）

2️⃣、為什麼要用「停止解析與限制接取」？

因為小紅書是「境外中資平台」，沒有在台公司、沒有代表人、沒有法律責任主體。

政府對臉書、LINE 可以裁罰、要求改善、要求下架、調資料，但對小紅書什麼都做不到，所以，只能封「入口」。

→停止 DNS 解析：

讓網址找不到 IP → 連不上伺服器。

→限制接取：

就算你繞路找到 IP，仍會被阻斷。

這是對「不受台灣法律管轄的平台」能用的最有效、成本最低的手段。不需要平台配合，也不會誤傷其他服務。

小紅書是「境外中資平台」，沒有在台公司、沒有代表人、沒有法律責任主體。。（路透） 3️⃣、為什麼不用「國安」理由？

大家都知道，小紅書的資安風險與資訊戰能力，本質上就是國安問題，但政府不會明講，原因很簡單。

→避免中共利用「國安封鎖」做認知作戰：

只要台灣一講「國安」，北京立刻會抓住機會反擊，包括「台灣封殺中國企業」、「民進黨搞敵意政治」、「破壞兩岸交流」。

然後，在國際輿論上製造台灣「不自由」、「搞網路審查」的形象。

賴清德不能給中共做文章、潑髒水的機會。

→打詐理由沒有政治後座力：

社會高度共識，不容易被藍白攻擊，國際上也很難反對。

用國安理由，立刻變成政治議題；用打詐理由，變成治理議題。

面對兩岸敏感神經的棘手問題，這是賴清德拿捏得宜之處。

→打詐＝最低衝突、最高正當性

這是最安全、最容易說服社會、也最難被對岸利用的敘事框架。

政府真正的考量不是避免爭議，而是避免讓北京有藉口把兩岸情勢升高。

4️⃣、國民黨譏笑臉書、LINE 也有詐騙但賴清德為何不封？

這句話乍聽有道理，但其實混淆了兩種完全不同的平台性質。

臉書、LINE 的詐騙多，詐騙是「使用者濫用平台」。平台本身仍受台灣法律規範，可以開罰、要求下架、要求資料協助辦案。

臉書Facebook常被批評詐騙廣告太多，但平台本身仍受台灣法律規範，可以開罰、要求下架、要求資料協助辦案。。（路透） 小紅書的問題是它不在台灣登記、伺服器在中國、資料回傳中國、沒有窗口、沒有責任主體，也不回應政府公文。

這種平台你無法裁罰、無法稽核、無法談改善。

可管者，用管理。不可管者，只能封鎖。這兩者的性質不同，手段當然不同。

小紅書還有另一層現實，包括資料回傳中國，年輕族群使用率高，演算法可用來影響輿論，未必能區分商業推送與政治訊號。

這不是臉書、LINE 能相提並論的，國民黨把這兩者放在一起比較，本身就不誠實。

✅、結論：

這不是要不要封的問題，而是能不能管的問題。

臉書、LINE 能管，所以不封。

小紅書不能管，所以只能封。

很多人把它看成政治動作，但我覺得這反而是台灣在現實框架下最「工程化」的做法。

用最低的成本，做到最大程度的風險控管，還留下一年的彈性空間。

政治口水很吵，但邏輯很簡單。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

