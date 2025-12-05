自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》美軍協防台灣，大勢所趨？

美國最新民調顯示，一旦中國武力侵台，美國社會的立場已明確且大幅傾向支持台灣：60%支持派美軍協防、79%主張正式承認台灣獨立、74%贊成制裁中國、71%支持提供更多武器。
汪浩時間

汪浩時間

2025/12/05 15:00

◎ 汪浩

美國最新民調顯示，一旦中國武力侵台，美國社會的立場已明確且大幅傾向支持台灣：60%支持派美軍協防、79%主張正式承認台灣獨立、74%贊成制裁中國、71%支持提供更多武器。更重要的是，這股支持跨越黨派，無論共和黨或民主黨都有八成認為防衛台灣至關重要，凸顯台灣在美國戰略利益中的地位正急速上升。

汪浩時間》美軍協防台灣，大勢所趨？美國最新民調顯示，一旦中國武力侵台，美國社會的立場已明確且大幅傾向支持台灣，60%支持派美軍協防。（取自貼文）

同時，另一份民調也顯示，82%美國人認為台灣是獨立國家，58%支持美國與台灣建立全面外交關係。這意味著台灣問題已從「遙遠的外交議題」轉變為「攸關美國國家安全的核心問題」。

正如美國副戰爭部長柯伯吉所言，台灣若落入北京掌控，將對美國利益造成「災難性後果」，包括晶片供應鏈、第一島鏈防禦及西太平洋力量平衡全面被改寫。

在此背景下，昨天（12/2）川普簽署「台灣保證實施法案」，強化美台交往準則審查，象徵即便華府調整對中策略，美台關係仍不會被降級。結合美國民意、國會跨黨派共識與行政部門行動，可以看出：防衛台灣已不再是道義議題，而是美國切身的戰略需求。

白宮12月2日宣布，美國總統川普已經簽署「台灣保證實施法案」，該法案正式生效。（路透檔案照）白宮12月2日宣布，美國總統川普已經簽署「台灣保證實施法案」，該法案正式生效。（路透檔案照） 美軍準備好了，台灣有多少人準備好了呢？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書