汪浩時間》美軍協防台灣，大勢所趨？

美國最新民調顯示，一旦中國武力侵台，美國社會的立場已明確且大幅傾向支持台灣：60%支持派美軍協防、79%主張正式承認台灣獨立、74%贊成制裁中國、71%支持提供更多武器。

◎ 汪浩

美國最新民調顯示，一旦中國武力侵台，美國社會的立場已明確且大幅傾向支持台灣：60%支持派美軍協防、79%主張正式承認台灣獨立、74%贊成制裁中國、71%支持提供更多武器。更重要的是，這股支持跨越黨派，無論共和黨或民主黨都有八成認為防衛台灣至關重要，凸顯台灣在美國戰略利益中的地位正急速上升。

同時，另一份民調也顯示，82%美國人認為台灣是獨立國家，58%支持美國與台灣建立全面外交關係。這意味著台灣問題已從「遙遠的外交議題」轉變為「攸關美國國家安全的核心問題」。

正如美國副戰爭部長柯伯吉所言，台灣若落入北京掌控，將對美國利益造成「災難性後果」，包括晶片供應鏈、第一島鏈防禦及西太平洋力量平衡全面被改寫。

在此背景下，昨天（12/2）川普簽署「台灣保證實施法案」，強化美台交往準則審查，象徵即便華府調整對中策略，美台關係仍不會被降級。結合美國民意、國會跨黨派共識與行政部門行動，可以看出：防衛台灣已不再是道義議題，而是美國切身的戰略需求。

美軍準備好了，台灣有多少人準備好了呢？

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

