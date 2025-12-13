自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從悲痛到國際關注 宏福苑火災揭露中共輿論操控

2025/12/13 20:00

◎ 三毛

11月26日香港大埔宏福苑突發五級大火，造成至少151人喪生，數千家庭生活被徹底摧毀，此次香港火災引發其社會深刻反思，對老舊建築缺乏有效防火設施，維修監管不力，官方應對遲緩而模糊，民間自發獻花悼念、捐贈物資，形成兩公里長的悼念隊伍，哀悼與憤怒交織；這場悲劇不僅是公共安全事件，更揭示極權治理下制度裂縫，政治控制凌駕民生安全，官民信任受損，災難放大了中共干預香港治理的本質問題。

11月26日香港宏福苑大火當天，社區居民黃先生在火場旁哭喊妻子仍受困其中的畫面傳遍全球，成為這場重大悲劇最令人心痛的縮影。（路透檔案照）11月26日香港宏福苑大火當天，社區居民黃先生在火場旁哭喊妻子仍受困其中的畫面傳遍全球，成為這場重大悲劇最令人心痛的縮影。（路透檔案照）

政治優先的治理邏輯

事故發生後，市民成立連署要求成立獨立調查委員會、追查監管疏失、問責官員；然國安系統立即介入，多人遭拘捕，社會聲音被打壓，香港政府以「集中統籌」名義接管民間救援彰顯極權邏輯，政治維穩優先於公共安全，民間自主被壓制；在極權體制下，即便訴求再合理，也可能被標籤為「擾亂秩序」或「煽動」，災難治理被工具化，政治考量取代了生命安全的首要性。

民間力量的韌性與官方打壓

火災後，市民自發組織物資捐贈、搭建資訊平臺、提供庇護，展現強大社會韌性；然香港政府迅速介入、接管物資站與志願服務，限制民間行動空間；專家分析指出，這是典型「官進民退」手法，香港災難治理呈現與中國大陸一致的「社會控制思維」；民間力量被官方置於掌控之下，災難救援不再是民生需求，而成為政治工具，民眾信任與社會凝聚力被系統性侵蝕。

輿論操控與制度遮蔽

大火後，輿論焦點被刻意引導，官方與建制媒體將竹棚、技術細節放大，掩蓋制度性監管失效，揭露弊端的報導被迅速撤下，中共官媒與自媒體大幅轉載批評，將香港描繪為「落後、助火」，形成政治定調；這種手法充分展示極權體制如何操控資訊、震懾民意、模糊責任，民眾若提出制度性改革訴求，便可能面臨法律威脅，凸顯「泛國安化」城市治理對社會自由的侵蝕。

發起連署的24歲大學生關靖豐（右）已被警方國安處拘捕。（擷取自Threads @iamhkpeople1）發起連署的24歲大學生關靖豐（右）已被警方國安處拘捕。（擷取自Threads @iamhkpeople1）

國際警示與我國外交責任

宏福苑大火不僅是地方悲劇，更是一面國際鏡子，揭示極權政權如何將民生置於政治優先之下；對我國而言，這是向世界展示中共治理本質的契機，揭露中共操控輿論、壓制民間自主、以災難為政治工具的手段，我國應與民主國家共同譴責此行徑，倡議透明、獨立的災難調查，支持民間自發救援，強化國際公共安全與人權合作；宏福苑悲劇提醒全球，民主社會必須維護公共安全制度與言論自由；只有如此，才能保障民眾生命、社會信任與制度正義。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書