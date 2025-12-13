自由開講》從悲痛到國際關注 宏福苑火災揭露中共輿論操控

◎ 三毛

11月26日香港大埔宏福苑突發五級大火，造成至少151人喪生，數千家庭生活被徹底摧毀，此次香港火災引發其社會深刻反思，對老舊建築缺乏有效防火設施，維修監管不力，官方應對遲緩而模糊，民間自發獻花悼念、捐贈物資，形成兩公里長的悼念隊伍，哀悼與憤怒交織；這場悲劇不僅是公共安全事件，更揭示極權治理下制度裂縫，政治控制凌駕民生安全，官民信任受損，災難放大了中共干預香港治理的本質問題。

11月26日香港宏福苑大火當天，社區居民黃先生在火場旁哭喊妻子仍受困其中的畫面傳遍全球，成為這場重大悲劇最令人心痛的縮影。（路透檔案照）

政治優先的治理邏輯

事故發生後，市民成立連署要求成立獨立調查委員會、追查監管疏失、問責官員；然國安系統立即介入，多人遭拘捕，社會聲音被打壓，香港政府以「集中統籌」名義接管民間救援彰顯極權邏輯，政治維穩優先於公共安全，民間自主被壓制；在極權體制下，即便訴求再合理，也可能被標籤為「擾亂秩序」或「煽動」，災難治理被工具化，政治考量取代了生命安全的首要性。

民間力量的韌性與官方打壓

火災後，市民自發組織物資捐贈、搭建資訊平臺、提供庇護，展現強大社會韌性；然香港政府迅速介入、接管物資站與志願服務，限制民間行動空間；專家分析指出，這是典型「官進民退」手法，香港災難治理呈現與中國大陸一致的「社會控制思維」；民間力量被官方置於掌控之下，災難救援不再是民生需求，而成為政治工具，民眾信任與社會凝聚力被系統性侵蝕。

輿論操控與制度遮蔽

大火後，輿論焦點被刻意引導，官方與建制媒體將竹棚、技術細節放大，掩蓋制度性監管失效，揭露弊端的報導被迅速撤下，中共官媒與自媒體大幅轉載批評，將香港描繪為「落後、助火」，形成政治定調；這種手法充分展示極權體制如何操控資訊、震懾民意、模糊責任，民眾若提出制度性改革訴求，便可能面臨法律威脅，凸顯「泛國安化」城市治理對社會自由的侵蝕。

發起連署的24歲大學生關靖豐（右）已被警方國安處拘捕。（擷取自Threads @iamhkpeople1）

國際警示與我國外交責任

宏福苑大火不僅是地方悲劇，更是一面國際鏡子，揭示極權政權如何將民生置於政治優先之下；對我國而言，這是向世界展示中共治理本質的契機，揭露中共操控輿論、壓制民間自主、以災難為政治工具的手段，我國應與民主國家共同譴責此行徑，倡議透明、獨立的災難調查，支持民間自發救援，強化國際公共安全與人權合作；宏福苑悲劇提醒全球，民主社會必須維護公共安全制度與言論自由；只有如此，才能保障民眾生命、社會信任與制度正義。

（作者為研究生）

