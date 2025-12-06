自由電子報
評論 > 投書

自由開講》「和統」 問題更急迫 民主防衛全民有責

2025/12/06 13:30

◎ 朱孟庠

賴政府民調回升，據美麗島電子報民調：綠支持度33.2%、藍20.1%、白僅剩8.2%

終於綠營大於藍+白，然民調起伏。大罷免後，綠營民調慘跌，不少藍、白支持者總說：32：0少數服從多數，就是民主，現在親中就是多數。以藍、白加起來民調超過綠，來證明親中才是主流，這是民主台灣的脆弱性，毫無敵我意識，國安之前，豈有為敵統戰的言論自由？

據美麗島電子報民調，民進黨支持度33.2%，勝過國民黨20.1%加民眾黨8.2%。（資料照）據美麗島電子報民調，民進黨支持度33.2%，勝過國民黨20.1%加民眾黨8.2%。（資料照）

以民主顛覆民主的投降論

民主防衛也不是數人頭，藍丁喜歡中國史，就看看明代「北京保衛戰」，于謙力排眾議，救下大明王朝：年輕的明英宗剛親政，聽信宦官煽惑御駕親征，在宦官王振的胡亂指揮下，土木堡慘敗，英宗被俘，蒙古軍兵臨北京城下，亡國危難之際，唯于謙一人支身力抗徐有貞眾臣之自棄長江以北盡速遷都。

此投降論類似今天國民黨人退守IPAC等外交戰場，動不動就抬出「別觸怒中國」。還好英宗的母親章皇太后清醒，她力挺于謙，拚死力戰下，痛擊蒙古軍，讓大明王朝多延續了一九五年。今條條為中共開後門的法案正在立院闖關，關鍵時刻台灣人必須清醒、抵抗。

戰爭已開打 戰場在國會 白眼狼賣台進行式

藍、白委護航修廢《國籍法》，讓中華人民共和國人當中華民國官，藍、白立委們都清楚中華人民共和國憲法，其國民有義務為中國政府蒐集情報；修選罷法《不在籍投票》讓在中國的台商可以在中國投票？國民黨縣市長可以操控地方民政系統，像基隆民政局長張淵翔一樣盜個資造假；《中配入籍六改四》縮減入籍年限讓敵國洗台灣人口；《離島建設條例》金馬直接開門迎敵，為中國洗產地…

紅色召令下達，一群由台灣土地養大的「白眼狼」，正忘恩負義，恩將仇報地執行，以民主強姦民主，破壞台灣既存公正的民主體制。遺憾！有太多台灣人昏鈍無警覺地支持已然紅統化的藍、白。

藍白挾立院席次優勢，封殺政院提出的「財劃法」草案，還讓中配參政解開限制的「國籍法」修正草案列入議程。（資料照）藍白挾立院席次優勢，封殺政院提出的「財劃法」草案，還讓中配參政解開限制的「國籍法」修正草案列入議程。（資料照） 「和統」比「武統」廉價

台灣不是一個正常的國家，外有野狼在門口，內有忘恩負義的「白眼狼」，怎能毫無危機意識？在野兩黨為專制敵國開後門，不顧程序正義，舔中法案直接在大院闖關，想以民主來顛覆民主，「和統」確實比「武統」廉價、好使，戰爭已開打，戰場在國會，禍害台灣國安及違憲之法，賴政府不應默認。

事實上些這親中立委們個個都禁不起司法檢驗。大罷免前藍營之死亡連署、修容組等案，怎就無聲無息？柯文哲除了京華城案，其他幾個案子？近日又查到紅色金流，由徐春鶯進入民眾黨選舉…該辦則嚴辦，司法挺直腰桿，不見風轉舵，不虎頭蛇尾，這些禍國立委豈敢如此張狂。

檢調偵辦台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯（左）涉反滲透法等案，發現她涉受中國指示，替民眾黨總統候選人柯文哲（右）站台、造勢、宣傳支持。（資料照）檢調偵辦台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯（左）涉反滲透法等案，發現她涉受中國指示，替民眾黨總統候選人柯文哲（右）站台、造勢、宣傳支持。（資料照）

賴政府如何應對「和統」應拿出戰略

為強化國防戰力！賴總統投書華郵宣布將提一.二五兆追加國防預算，及美、日宣示協防台灣…中共要跨海「武統」代價太高，但透過藍白攪亂台灣廉價多了。藍、白營政客基於政治利益的政治遊戲及謊言，已成為國安風險，更容易被中共所利用。 而其支持者長期以來對既存的中共統戰、共產侵略，警覺性不足，始終敵、我不分，這才是台灣民主的脆弱性。和統如何應對，也應有戰略，有兵推。

自由開講》「和統」 問題更急迫 民主防衛全民有責賴清德總統宣示，未來8年將投入1.25兆國防預算，呼應川普的「實力帶來和平」主張。（資料照）

戰爭已開打，戰場在國會，期待賴政府，硬起來，莫任由爛委為所欲為、得寸進尺，凡損及國家、有違憲政的法案總統不需公布，行政院長不必副署，民進黨政府若還想清高，守惡法，那就真是蓋頭鰻不知死活！而國人要慎防的是中共企圖透過在台協力者執行「和統」。我們不怕紙老虎，只怕「白眼狼」，守護民主台灣，唯有全民不分顏色！清醒、無懼！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

