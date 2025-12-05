自由電子報
美台觀測站》日本「理解且尊重」一中原則 = 完全沒有要承認台灣是中國的一部份

這其實是很多國家長期以來的立場，不接受但也沒有要挑戰中國整天在那邊叫說擁有台灣。全世界所有的主要民主國家都沒有承認中國的一中原則，只有自己的「一中政策」。 為什麼不「承認」一中原則？這道理很簡單，因為事實就不是如此嘛！台灣哪裡屬於中國了？就不是啊！
2025/12/05 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

現在我們常常需要為一些基本ABC 以及離譜的謠言來寫文章，因為很多媒體和政客整天以造謠為樂。最新一則是台灣許多統派媒體造謠扭曲高市早苗首相12/3的說法。

新聞：日本首相高市早苗12/3在參議院受質詢時表示：有關1972年「日中聯合聲明」記載，中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府依舊保持「理解與尊重」的立場，「完全沒有任何改變」。

結果台灣統派媒體說是高市認同台灣是中國的一部份。哇賽！這完全是超級惡意的造謠耶！

日本「理解且尊重」不代表認同。這是外交辭令。（取自貼文）日本「理解且尊重」不代表認同。這是外交辭令。（取自貼文）所謂「理解與尊重」的外交版辭令版翻譯：「我聽到你說的了，但我沒有要表達同意。」

如果是直男版翻譯：「你要這樣想，我也沒辦法。」

其實這題就是「一中原則」的超級基本ABC嘛！

我們都知道，中國的「一中原則」有三段論：1） 全世界只有一個中國，2） 中華人民共和國代表中國，3） 台灣是中國領土不可分割的一部份。

中國的「一中原則」有三段論。示意圖。（路透檔案照）中國的「一中原則」有三段論。示意圖。（路透檔案照）

很多國家與中國建交的時候都會承認前面兩點，但是對於第三點就是表達一個「我知道了」的意見。

例如加拿大用 take note of，美國用 acknowledge，日本用「理解且尊重」，這些動詞有所不同，但意思都一樣：我知道你說的了，我們沒有要贊同，但不表達其他的意見。

這其實是很多國家長期以來的立場，不接受但也沒有要挑戰中國整天在那邊叫說擁有台灣。全世界所有的主要民主國家都沒有承認中國的一中原則，只有自己的「一中政策」。

為什麼不「承認」一中原則？這道理很簡單，因為事實就不是如此嘛！台灣哪裡屬於中國了？就不是啊！

各國也就任由中國去講，但實際上就不是這個樣子，各國也有自己的對中國與對台灣政策，大都和台灣繼續維持表面上是非官方實際上就是官方性質的關係。

高市首相長期立場並沒有改變，只是中國一直在跳腳，竟有國內統媒造謠。（路透檔案這）高市首相長期立場並沒有改變，只是中國一直在跳腳，竟有國內統媒造謠。（路透檔案這）

欸不要忘記，高市首相才剛講完說「日本在舊金山和約放棄了對台灣澎湖的領土主權」，這些其實都是長期的立場，並沒有改變，只是中國一直在跳腳不知道在跳哪點的。

這樣子長期的立場，到底是要怎麼樣才能扭曲成「日本贊同台灣是中國的一部份」？

這些統派媒體們的造謠真的是無極限。

到底為什麼有這麼多人整天想要台灣變成中國的一部份，我們實在是無法理解。

其實正是因為中國一直鬧，日本現在完全沒有要收回什麼言論的意思，反而是各界都相挺。說真的也沒有什麼好收回的，高市首相一開始在討論的事情是當台海被封鎖的時候日本該怎麼因應。你中國就是麻煩製造者，現在到底是憑哪點「勇氣」去到處惡搞日本？
（不需要點歌梁靜茹）

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站臉書

