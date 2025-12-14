自由電子報
法操》【司想評論】分居中出軌算不算侵害配偶權？為何人妻出軌判賠20萬？

最高法院曾指出，侵害配偶權不一定要到發生性行為才算，只要和第三者的互動超出一般正常的社交範圍，破壞了婚姻應有的親密與排他性，嚴重損害夫妻共同生活的幸福，就已經是和第三者一起侵害另一方的配偶權。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/12/14 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

夫妻雙方在離婚之前，可能會協議好先分開一陣子，讓彼此冷靜一下，再做後續的決定。但如果在要離婚之前、已經分居的狀況之下一方出軌，那算不算侵害配偶權呢？台灣的離婚率居高不下，怎樣算是合法的主張權利，怎樣又會侵害配偶權，值得好好討論。

近期有則新聞報導指出，台中有位已婚女子因和丈夫關係不佳，主動提出離婚，兩人也在今年5月分居。但她之後透過交友網站結識一名男子，兩人不但在通訊軟體上互相傳遞曖昧訊息，還多次相約出遊，甚至在車上談論親密細節。丈夫今年6月從行車紀錄器與舊手機中發現這段不倫關係，於是提告兩人侵害配偶權，並求償100萬元。

妻子辯稱她和丈夫的婚姻早已名存實亡，不可能再對丈夫造成心理上的重大傷害。不過法官審酌後認為，雙方確實有侵害配偶權的行為，最終判賠20萬元。

為什麼法官認為妻子與第三者侵害丈夫的配偶權？

本案中的妻子主張，兩人的婚姻早已嚴重破裂，丈夫甚至先提出離婚的想法，並在4月17日主動要求分居，她也在5月1日搬離家中。她主觀認為雙方等同離婚，才會在5月8日結識婚外情對象，並向對方以「即將離婚」來描述婚姻狀態。她也表示，原本夫妻預定在6月26日辦理離婚登記，認為自己在6月與情夫交往並不足以對丈夫造成精神上重大傷害，且丈夫當時也已無意維繫婚姻。

然而，法官認為婚姻的核心，就是兩個人一起生活、互相扶持，讓共同生活保持和諧、安全、幸福，並且要誠實對待他方，因此法律把「誠實義務」視為婚姻契約自然產生的一部分，如果其中一方做出不誠實、破壞婚姻生活的行為，就是侵害了另一方的權利。

最高法院也曾指出，配偶權是一種因為婚姻關係而受到法律保護的權利。侵害配偶權不一定要到發生性行為才算，只要和第三者的互動超出一般正常的社交範圍，破壞了婚姻應有的親密與排他性，嚴重損害夫妻共同生活的幸福，就已經是和第三者一起侵害另一方的配偶權。

另外，法官也認為妻子與先生之間的婚姻到底是不是早就破裂、兩人有沒有真的談好離婚，或者她以為已經算是離婚了，這些都不影響「被告確實侵害了原告的配偶權」這件事。也就是說，就算婚姻不幸福或談過離婚，配偶權仍然存在，外遇的事實仍構成侵害。

怎樣的情況可以請求離婚？

如果婚姻維持不下去，想要離婚有什麼方法？民法第1052條是離婚事由的法律規定，包含：

第一項：夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：

一、重婚。

二、與配偶以外之人合意性交。

三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。

六、夫妻之一方意圖殺害他方。

七、有不治之惡疾。

八、有重大不治之精神病。

九、生死不明已逾三年。

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。

第二項：有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

第一款的重婚指的是已有婚姻關係卻再與他人結婚。第二款的與配偶以外的人發生性行為：包含外遇、劈腿，或與第三人發生性關係等。第三款的虐待：包含身體上的暴力或性虐待、精神上的恐嚇辱罵。第四款的配偶或配偶的直系血親虐待自己或自己的直系血親：例如虐待父母、祖父母或子女。

另外，第五款的惡意遺棄：包含惡意拒絕同居或無正當理由分居。第六款意圖殺害：對另一方生命造成威脅。第七款的不治惡疾：指具有傳染性、且一般人難以接受的疾病。第八款的不治精神病：經專業鑑定為無法治癒，且嚴重到無法維持婚姻生活，例如思覺失調、嚴重躁鬱症等。第九款的生死不明已逾三年：長期失蹤、無法聯繫，也不知生死。第十款的故意犯罪被判處六個月以上徒刑：須經確定判決後方可適用。

此外，條文第二項另規定，如有其他重大事由，導致婚姻難以繼續維持時，受害的一方也可以請求離婚。如果婚姻真的有無法維持的理由，也能透過這項條文向法院訴請離婚。

從相愛結婚到離婚中間可能會經歷種種過程，若真的無法繼續維持感情，法操建議雙方要談好離婚條件，並把程序走完，在完成離婚登記這段期間，雙方還是合法的夫妻，在這期間內還是有配偶權存在，若是一方在這期間出軌、外遇，還是有可能侵害配偶權，不可大意。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】分居中出軌算不算侵害配偶權？為何人妻出軌判賠20萬？

