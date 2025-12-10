根據優生保健法施行細則規定第15條第1項，人工流產應於妊娠24週內施行，一旦孕期超過24週，就不能依孕婦意願進行人工流產，除非胎兒或母體存在重大異常或疾，否則很有可能會觸犯刑法墮胎罪。

法操司想傳媒

網路上時常會有涉世未深的年輕男女，因不小心懷孕上網求救網友該怎麼辦，有些網友可能會建議去做人工流產，俗稱墮胎。根據優生保健法施行細則規定第15條第1項，人工流產應於妊娠24週內施行，一旦孕期超過24週，就不能依孕婦意願進行人工流產，除非胎兒或母體存在重大異常或疾病。

超過24週進行墮胎，很有可能會觸犯刑法墮胎罪：「懷胎婦女服藥或以他法墮胎者，處六月以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。」

但在地球彼岸的英國，其國會近期通過墮胎除罪化，讓墮胎的婦女不再受到刑法追訴。根據BBC報導，英格蘭與威爾斯的國會議員已投票通過修改墮胎相關法規，將停止對終止妊娠的女性進行刑事追訴。依修法內容，女性若在現行規範之外終止妊娠，例如超過24週後墮胎，將不再面臨警方調查的風險。

過去在英國，曾有名婦女在約26週時服用了合法處方的墮胎藥，隨後在家中產下死胎，卻遭到警方將她從醫院帶往警局拘留。她在歷時四年的調查及審判中表示，自己並不知道已超過10週孕期。

不過雖然這項法案通過了，法律仍會懲處任何協助女性在既有法律框架外實行墮胎的人，包括醫療專業人士。

那還沒生下來的胎兒算是人嗎？會犯殺人罪嗎？

關於胎兒是不是人，實務與學說各有見解，有採分娩開始說的，主張懷胎婦女只要開啟陣痛，在法律上就可以認定是分娩程序的開始，這時候胎兒就算是人。另外有採一部露出說的，此說是以胎兒身體一部分露出母體，這時候就是出生，也是獨立的人。

也有採全部露出說，是以胎兒身體全部露出母體時，才算出生。不過我國通說與實務見解都採獨立呼吸說，指的是胎兒在母體外可以藉著自己的肺部開始獨立呼吸，使為出生。

雖然台灣目前有的優生保健法也等同於墮胎除罪化，不過去年法務部預告刑法288、290條「墮胎罪」相關修正草案，將罰金上限從新台幣3000元提高至8萬元，也引發外界討論，雖然後來法務部撤回草案預告，但關於墮胎除罪化的議題還在延燒，隨著時代演進，大家對於婦女的身體權越來越重視，究竟墮胎要不要除罪化還有待社會討論。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】英國國會通過「墮胎除罪化」，在台灣墮胎合法嗎？

