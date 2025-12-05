自由電子報
自由開講》復水承諾一再跳票！ 淡水大停水 新北市府應變失能

2025/12/05 09:30

◎ 吳宇安

新北市政府施作的淡水河北側道路工程因11月27日誤挖地下自來水管線，導致19個里、逾6.6萬家戶無水可用。至12月1日早上6點，停水區域僅有8成恢復正常用水，徹底打亂淡水人的生活步調。巷弄裡盡是提取容器來回奔波、尋求化緣的疲憊身影，好似繁榮市鎮的居民皆以遊牧為生。

11月27日至12月1日，淡水無預警停水，約6萬多戶無水可用，民眾只好至臨時供水處排隊取水。（資料照）11月27日至12月1日，淡水無預警停水，約6萬多戶無水可用，民眾只好至臨時供水處排隊取水。（資料照）

然而，比無水可用更叫人心寒的，是荒腔走板的危機處理

首先，是資訊的極度不對稱

恢復供水時間一再延宕，官方並未積極通知，卻於公告時間逾時後，才悄悄修改網頁上的預計供水時間。民眾在家中對著水龍頭早已望穿秋水，卻發現承諾屢屢跳票。這種且戰且走、把民眾作為猴子戲耍的溝通方式，也再再顯示了相關單位的傲慢與應變無能。

再者，這次災情肇因於施工廠商不慎鑽破管線

我們是否該質疑：僅是基樁挖掘作業就足以釀成如此重大的民生災害，該承包商的作業品質與風險管理顯有不當。若事實真是如此，該如何說服民眾該廠商有能力勝任「救命道路」之稱的淡北道路興建計畫？這不僅是工程出包，更已構成對於公共安全的實質威脅。

水來了，並不代表檢討能夠放水流。市府與自來水公司必須面對失敗的危機公關，釐清責任歸屬並提出具體的補償措施。淡水人繳著同樣的稅，豈能在基礎建設與工程品質上淪為二等公民？請拿出具體作為，畢竟水管破裂還能修補，信任一旦破裂恐怕就難以平復了。

新北市長侯友宜4日受訪時表示，會要求廠商針對受到損害的店家一對一談賠償。（資料照）新北市長侯友宜4日受訪時表示，會要求廠商針對受到損害的店家一對一談賠償。（資料照）

編按︰面對沸騰民怨，新北市府終於啟動買水、修馬達補償方案，但居民對補償內容不滿意。

（作者為世新大學公廣所研究生）

