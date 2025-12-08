自由電子報
自由開講》濱崎步上海空場演出與資訊環境的多重戰場

2025/12/08 11:30

◎ 張亞柔

濱崎步29日在上海完成「無人演唱會」。（圖擷取自IG，本報合成）濱崎步29日在上海完成「無人演唱會」。（圖擷取自IG，本報合成）

濱崎步在上海完成的「無人演唱會」在亞洲乃至全球引發廣泛討論。原訂於2025年11月29日舉行的演出因政治敏感情勢升高而在前一天臨時取消，但她與團隊翌日仍照原規格走上舞台，在空無一人的場館內完成整場表演。這樣的決定一方面源自對專業的堅持，也反映出當今文化活動在跨國政治環境中所面臨的複雜處境。

面對中國打壓，濱崎步並未選擇沉默退場，而是在缺乏觀眾的情況下維持完整舞台配置，唱完所有曲目。她沒有透過語言表態，卻以行動表明對粉絲與團隊的責任感。從表演藝術的角度觀察，這種做法不僅維護了表演者的尊嚴，也凸顯出她對舞台與專業的重視，避免讓取消決定完全奪走演出的意義。

日本與台灣的輿論大多從職業精神與藝術自主的角度解讀這場演出，認為她在不利情況下仍選擇上台，展現了對粉絲的承諾。中國網路則出現更複雜的回應，有人質疑照片是否真為正式演唱會，有人指向政治敏感度與文化活動的風險，也有人認為外界不應將此事件過度政治化國際媒體則普遍關注文化活動在政治氣候中的脆弱性，並指出這次事件牽涉的不只是演出本身，而是文化自由、跨國市場壓力與資訊敘事之間的拉扯。

面對中國網路對於濱崎步演唱會的質疑聲浪，其隨行美容師高橋美香發文證實，當天就是在沒有觀眾的情況下正式演出，並非彩排。（圖擷取自臉書@小原惠文）面對中國網路對於濱崎步演唱會的質疑聲浪，其隨行美容師高橋美香發文證實，當天就是在沒有觀眾的情況下正式演出，並非彩排。（圖擷取自臉書@小原惠文）

這場演出呈現當代粉絲文化的變化。隨著社群媒體與數位互動普及，粉絲與藝人的聯繫不再依賴物理現場，而更多來自象徵與情感投射。濱崎步的空場演出，正好契合了這種趨勢。她透過在空無一人的座位前唱歌，傳達「即使你不在場，我仍然為你而唱」的意念，使得演出本身超越了商業活動，成為情感交流的象徵。許多粉絲在社群上回應，表示雖不在現場，但依然感受到被重視。這說明演出並未因無觀眾而失去意義，反而以另一種形式深化藝人與粉絲的關係

事件也凸顯當代資訊環境的特徵，濱崎步本人與幕後人員在社群平台上傳照片及影片，卻遭中共官媒否認其真實性，將使表演不再只是表演，而成為不同敘事競爭的場域。誰能定義真實？誰能掌握話語主導權往往比事件本身更受關注。濱崎步的行動無意挑戰政治，但在資訊高度敏感的環境中，即使非對抗性的表現，也可能遭到有心人士惡意解讀。

自始至終，濱崎步從未採取激烈姿態，也沒有以言語表達立場；她採取的方式是站上舞台，用最熟悉的表演形式回應取消帶來的缺席。雖然場內沒有觀眾，但演出即向世界發出訊號，提醒人們在政治環境下，藝術仍能以溫和方式維持自主。

（作者為自由業）

