自由開講》濱崎步上海空場演出與資訊環境的多重戰場

◎ 張亞柔

濱崎步29日在上海完成「無人演唱會」。（圖擷取自IG，本報合成）

濱崎步在上海完成的「無人演唱會」在亞洲乃至全球引發廣泛討論。原訂於2025年11月29日舉行的演出因政治敏感情勢升高而在前一天臨時取消，但她與團隊翌日仍照原規格走上舞台，在空無一人的場館內完成整場表演。這樣的決定一方面源自對專業的堅持，也反映出當今文化活動在跨國政治環境中所面臨的複雜處境。

面對中國打壓，濱崎步並未選擇沉默退場，而是在缺乏觀眾的情況下維持完整舞台配置，唱完所有曲目。她沒有透過語言表態，卻以行動表明對粉絲與團隊的責任感。從表演藝術的角度觀察，這種做法不僅維護了表演者的尊嚴，也凸顯出她對舞台與專業的重視，避免讓取消決定完全奪走演出的意義。

日本與台灣的輿論大多從職業精神與藝術自主的角度解讀這場演出，認為她在不利情況下仍選擇上台，展現了對粉絲的承諾。中國網路則出現更複雜的回應，有人質疑照片是否真為正式演唱會，有人指向政治敏感度與文化活動的風險，也有人認為外界不應將此事件過度政治化。國際媒體則普遍關注文化活動在政治氣候中的脆弱性，並指出這次事件牽涉的不只是演出本身，而是文化自由、跨國市場壓力與資訊敘事之間的拉扯。

面對中國網路對於濱崎步演唱會的質疑聲浪，其隨行美容師高橋美香發文證實，當天就是在沒有觀眾的情況下正式演出，並非彩排。（圖擷取自臉書@小原惠文）

這場演出呈現當代粉絲文化的變化。隨著社群媒體與數位互動普及，粉絲與藝人的聯繫不再依賴物理現場，而更多來自象徵與情感投射。濱崎步的空場演出，正好契合了這種趨勢。她透過在空無一人的座位前唱歌，傳達「即使你不在場，我仍然為你而唱」的意念，使得演出本身超越了商業活動，成為情感交流的象徵。許多粉絲在社群上回應，表示雖不在現場，但依然感受到被重視。這說明演出並未因無觀眾而失去意義，反而以另一種形式深化藝人與粉絲的關係。

事件也凸顯當代資訊環境的特徵，濱崎步本人與幕後人員在社群平台上傳照片及影片，卻遭中共官媒否認其真實性，將使表演不再只是表演，而成為不同敘事競爭的場域。誰能定義真實？誰能掌握話語主導權？往往比事件本身更受關注。濱崎步的行動無意挑戰政治，但在資訊高度敏感的環境中，即使非對抗性的表現，也可能遭到有心人士惡意解讀。

自始至終，濱崎步從未採取激烈姿態，也沒有以言語表達立場；她採取的方式是站上舞台，用最熟悉的表演形式回應取消帶來的缺席。雖然場內沒有觀眾，但演出即向世界發出訊號，提醒人們在政治環境下，藝術仍能以溫和方式維持自主。

（作者為自由業）

