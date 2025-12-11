自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》不放棄中國籍 就不該取得身分證

2025/12/11 10:00

◎ 蕭錫惠

2025年8月1日，被解職的中國籍花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分。（資料照）2025年8月1日，被解職的中國籍花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分。（資料照）

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因具中國籍遭解職，卻在訴願階段被撤銷，引發社會質疑。內政部次長吳堂安明確指出：《國籍法》第二十條要求歸化者一年內提出「喪失外國國籍」證明，而公職人員更必須對中華民國履行忠誠義務，這部分沒有模糊地帶，也不可能透過解釋迴避。

但真正的核心問題並不是「能不能當村長」，而是更根本的一點：為什麼不放棄中國籍，竟然還能取得中華民國身分證？

身分證象徵的是政治共同體的認同，是公民權利與忠誠義務的正式憑證，而不是一張投票卡。尤其在台海高度緊繃情勢下，中國籍不是一般的第二國籍。中國不但依其國籍法主張台灣人民為其國民，更以《國家情報法》、《國家安全法》要求所有公民配合情報與國安需求。這不是普通外國籍，而是敵對國籍。

因此，保有中國籍者取得台灣身分證，會造成三大風險：

其一，效忠義務發生衝突。

其二，政治身分無法自洽。

其三，中國法律可能成為滲透基層政治的工具。

這不是個案，而是制度漏洞。

自由開講》不放棄中國籍 就不該取得身分證中國籍人士取得台灣身分證，可能會造成效忠義務發生衝突、政治身分無法自洽、中國法律成為滲透基層政治工具等三大風險；示意圖。（資料照）

國際上面對敵對國家，制度都比台灣更嚴格。以色列禁止持敵對國籍者歸化；立陶宛、拉脫維亞直接排除俄國籍申請；英國與澳洲更能撤銷涉及敵對行為者的公民資格。

相比之下，台灣竟允許未放棄中國籍者取得身分證，再來討論是否能擔任村長，顯然本末倒置。

台灣應該做的是：未放棄中國籍者不得取得中華民國身分證；已領證者應限期提出喪失中國籍證明，否則撤銷登記。

這不是歧視，而是國家安全的最低防線。

在中國全方位滲透的現實下，台灣必須補上這個漏洞，才能真正守住民主與國家的底線。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書