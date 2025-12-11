自由開講》不放棄中國籍 就不該取得身分證

◎ 蕭錫惠

2025年8月1日，被解職的中國籍花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分。（資料照）

花蓮富里鄉學田村長鄧萬華因具中國籍遭解職，卻在訴願階段被撤銷，引發社會質疑。內政部次長吳堂安明確指出：《國籍法》第二十條要求歸化者一年內提出「喪失外國國籍」證明，而公職人員更必須對中華民國履行忠誠義務，這部分沒有模糊地帶，也不可能透過解釋迴避。

但真正的核心問題並不是「能不能當村長」，而是更根本的一點：為什麼不放棄中國籍，竟然還能取得中華民國身分證？

請繼續往下閱讀...

身分證象徵的是政治共同體的認同，是公民權利與忠誠義務的正式憑證，而不是一張投票卡。尤其在台海高度緊繃情勢下，中國籍不是一般的第二國籍。中國不但依其國籍法主張台灣人民為其國民，更以《國家情報法》、《國家安全法》要求所有公民配合情報與國安需求。這不是普通外國籍，而是敵對國籍。

因此，保有中國籍者取得台灣身分證，會造成三大風險：

其一，效忠義務發生衝突。

其二，政治身分無法自洽。

其三，中國法律可能成為滲透基層政治的工具。

這不是個案，而是制度漏洞。

中國籍人士取得台灣身分證，可能會造成效忠義務發生衝突、政治身分無法自洽、中國法律成為滲透基層政治工具等三大風險；示意圖。（資料照）



國際上面對敵對國家，制度都比台灣更嚴格。以色列禁止持敵對國籍者歸化；立陶宛、拉脫維亞直接排除俄國籍申請；英國與澳洲更能撤銷涉及敵對行為者的公民資格。

相比之下，台灣竟允許未放棄中國籍者取得身分證，再來討論是否能擔任村長，顯然本末倒置。

台灣應該做的是：未放棄中國籍者不得取得中華民國身分證；已領證者應限期提出喪失中國籍證明，否則撤銷登記。

這不是歧視，而是國家安全的最低防線。

在中國全方位滲透的現實下，台灣必須補上這個漏洞，才能真正守住民主與國家的底線。

（作者為自由撰稿人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法