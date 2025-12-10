自由開講》助理費除罪化？ 請藍白立委先公開透明資訊！

◎ 楊智強

國民黨與民眾黨沒有半個立委願意公開辦公室公費助理聘用資訊；圖為立法院。（資料照）

民眾黨一直高舉「開放政府、全民參與、公開透明」的大旗，作為政治改革的核心承諾。但最近公民監督國會聯盟（以下簡稱公督盟）公布的最新立委評鑑結果，無情地戳破這場虛偽的表演。

數據顯示，民進黨立委高達92.1%（47人）自主公開辦公室公費助理聘用資訊；相比之下，國民黨與民眾黨的表現令人瞠目結舌，兩黨都是零，沒有半個立委願意公開相關訊息。所謂的開放透明，如今在藍白身上，變成了國王的新衣。

然而，這不僅僅是透明度的問題，背後隱藏的是立委助理管理的深刻隱憂。國會助理雖是公費聘用，本應接受納稅人監督，但在資訊不透明的庇護下，各種爭議與悲劇層出不窮。

國民黨立委葉元之的辦公室就發生過「助理猝逝案」，並被質疑職場霸凌。報導指出前助理方旭工作期間遭長期言語羞辱，工作合約月薪七萬元，實際卻只領七千元。壓力與薪資的雙重打擊，最終導致這位助理在2月因病猝逝，而葉元之還搞出「夜襲靈堂」，只為了表現出他曾現身致意。

台北市勞動局後來依違反《勞基法》對葉元之開罰，然而，再多的罰款也無法喚回助理方旭的生命。當助理資訊不透明時，立委就更容易在權力暗角裡為所欲為。

國民黨立委葉元之辦公室先前發生「助理猝逝案」，並被質疑職場霸凌。（資料照）

民進黨的高透明度做法，則是一種制度自律的展現。公開助理資訊意即接受社會檢視，激勵立委務必更謹慎地聘用與管理助理。相較之下，國民黨與民眾黨的「黑箱」政策，則給了不善待助理的立委們最好的保護傘。

民眾黨政要多次強調「開放政府」與「公開透明」是改變台灣政治的承諾，但當他們用黨團決議禁止立委公開助理資訊時，這些承諾就成了虛偽的修辭。口號喊得震天響，卻在最基本的政府透明化，真實數據狠狠打臉。國民黨更是毫不意外，維持一貫黑箱作風。

公督盟將「立委利益衝突資訊揭露」納入「優秀立委」獎項的必要條件。本會期國民黨與民眾黨都無人獲獎，傳遞了強而有力的標準，這已經成為現代民主政治最基本的入場費。

民眾對政治改革的期待，不應停留在斷章取義的短影音，而應檢視實際作為。大喊「開放政府」，卻未公開助理資訊，這難道不是最大的諷刺嗎？

台灣人民更應在投票時做出選擇，用選票教訓這些喊著「改革」，卻黑箱辦事的政黨。

（作者為社會科教師、NGO工作者）

