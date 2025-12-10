自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》助理費除罪化？ 請藍白立委先公開透明資訊！

2025/12/10 09:00

◎ 楊智強

國民黨與民眾黨沒有半個立委願意公開辦公室公費助理聘用資訊；圖為立法院。（資料照）國民黨與民眾黨沒有半個立委願意公開辦公室公費助理聘用資訊；圖為立法院。（資料照）

民眾黨一直高舉「開放政府、全民參與、公開透明」的大旗，作為政治改革的核心承諾。但最近公民監督國會聯盟（以下簡稱公督盟）公布的最新立委評鑑結果，無情地戳破這場虛偽的表演。

數據顯示，民進黨立委高達92.1%（47人）自主公開辦公室公費助理聘用資訊；相比之下，國民黨與民眾黨的表現令人瞠目結舌，兩黨都是零，沒有半個立委願意公開相關訊息。所謂的開放透明，如今在藍白身上，變成了國王的新衣。

然而，這不僅僅是透明度的問題，背後隱藏的是立委助理管理的深刻隱憂。國會助理雖是公費聘用，本應接受納稅人監督，但在資訊不透明的庇護下，各種爭議與悲劇層出不窮。

國民黨立委葉元之的辦公室就發生過「助理猝逝案」，並被質疑職場霸凌。報導指出前助理方旭工作期間遭長期言語羞辱，工作合約月薪七萬元，實際卻只領七千元。壓力與薪資的雙重打擊，最終導致這位助理在2月因病猝逝，而葉元之還搞出「夜襲靈堂」，只為了表現出他曾現身致意。

台北市勞動局後來依違反《勞基法》對葉元之開罰，然而，再多的罰款也無法喚回助理方旭的生命。當助理資訊不透明時，立委就更容易在權力暗角裡為所欲為。

國民黨立委葉元之辦公室先前發生「助理猝逝案」，並被質疑職場霸凌。（資料照）國民黨立委葉元之辦公室先前發生「助理猝逝案」，並被質疑職場霸凌。（資料照）

民進黨的高透明度做法，則是一種制度自律的展現。公開助理資訊意即接受社會檢視，激勵立委務必更謹慎地聘用與管理助理。相較之下，國民黨與民眾黨的「黑箱」政策，則給了不善待助理的立委們最好的保護傘。

民眾黨政要多次強調「開放政府」與「公開透明」是改變台灣政治的承諾，但當他們用黨團決議禁止立委公開助理資訊時，這些承諾就成了虛偽的修辭。口號喊得震天響，卻在最基本的政府透明化，真實數據狠狠打臉。國民黨更是毫不意外，維持一貫黑箱作風。

公督盟將「立委利益衝突資訊揭露」納入「優秀立委」獎項的必要條件。本會期國民黨與民眾黨都無人獲獎，傳遞了強而有力的標準，這已經成為現代民主政治最基本的入場費。

民眾對政治改革的期待，不應停留在斷章取義的短影音，而應檢視實際作為。大喊「開放政府」，卻未公開助理資訊，這難道不是最大的諷刺嗎？

台灣人民更應在投票時做出選擇，用選票教訓這些喊著「改革」，卻黑箱辦事的政黨。

（作者為社會科教師、NGO工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書