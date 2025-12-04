自由電子報
林修民 半導體看天下》中國AI發展完全沒有可能超越美國

近日，美中AI競爭話題不斷，覺得中國有優勢的一方認為其在電力與人才數目上優於美國，甚至可以補足晶片遭到美國封殺的缺點，但，那是不可能的。
林修民

林修民

2025/12/04 21:00

◎ 林修民

在AI發展上，中國完全沒有擊敗美國的可能。（路透檔案照）在AI發展上，中國完全沒有擊敗美國的可能。（路透檔案照）

最近美中AI競爭話題再一次引起討論，許多認為雙方勝負未分，或者中國有可能會獲勝的言論，引發各界很多關注。事實上，中國完全沒有可能在AI發展上擊敗美國

認為中國有優勢的一方認為中國在電力與人才數目上面優於美國，甚至可以補足其在晶片遭到美國封殺的缺點，但，那是不可能的。

電力部分：

中國由於恐怖極權統治的因素，可以完全忽略人民的聲音，所以他們在興建新的電廠方面，的確有比較大的優勢，但那只限於美國的和平時期。

事實上由於AI發展還有國際政治的變化，美國人民已經慢慢意識到中國是一個對美國國家安全充滿威脅的國家，在這種情況底下，新建新的電廠對美國而言基本上不會是新的問題。

以太平洋戰爭爆發前為例，在珍珠港事件前，美國的太平洋艦隊只有三艘航空母艦，但是日本卻有六艘。但在太平洋戰爭爆發之後，美國在民意支持下，1942年起短短數年之間總共建了1500艘各種艦艇，日本最後會戰敗一點都不意外。

隨著AI科技及國際局勢的變化，美國人民已意識到，中國對美國國家安全充滿威脅。（路透檔案照）隨著AI科技及國際局勢的變化，美國人民已意識到，中國對美國國家安全充滿威脅。（路透檔案照）而電力在AI部分只是一個後勤支援的角色，並不是主要勝負的關鍵，在美國地大物博而且民意強烈支持底下，美國的電力絕對不可能變成阻礙其AI發展的一個因素

AI人才數量較量：

許多認為中國AI發展將會成功的原因是因為他們認為中國有比美國多很多的數理人才，甚至舉例在美國發展AI的科學家與工程師很多都是中國人

人才的確是一個關鍵因素，但很可惜的是，這些重要的AI人才，不是現在就是宣示效忠美國的美國人，不然就是未來將去美國變成美國人的中國人

現在在中國發展AI的高階人才，清一色通通都是美國人，等於是現在中國AI的發展是美國人建立起來的一點也沒有錯。

而在現在美中越來越分道揚鑣的情況底下，這些從國外回流的美國人會越來越少，而中國本土培養的AI人才很多都是為了將去美國所準備，在此情況下，未來人才的競爭，中國根本沒有可能擊敗美國

為什麼中國優秀人才會喜歡去美國，或許可問問席習近平女兒習明澤。美情報總監曝習女獲哈佛全額獎學金，圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）為什麼中國優秀人才會喜歡去美國，或許可問問席習近平女兒習明澤。美情報總監曝習女獲哈佛全額獎學金，圖為網路流傳的習明澤證件照。（擷取自PTT）至於為什麼這麼多中國優秀人才會喜歡去美國，甚至不昔讓未來國家的發展敗給美國也非去不可，這個答案或許可以去問問中國國家主席習近平女兒習明澤。

（作者為科技專欄作家）

