自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

Emmy時間》賴總統登紐時Dealbook Summit 年度大咖訪賓之首

Dealbook Summit每年都會邀請當年最有話題性、最熱門的公司和產業……，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」，不然年年張忠謀大家也是會煩的吧。 今年名單第一個就是總統賴清德，份量之重，不言可喻……
Emmy時間

Emmy時間

2025/12/04 14:50

◎ 胡采蘋

3日午夜，總統賴清德（右）接受《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」視訊訪問，由知名財經記者Andrew Ross Sorkin（左）採訪。（擷取自YouTube）3日午夜，總統賴清德（右）接受《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」視訊訪問，由知名財經記者Andrew Ross Sorkin（左）採訪。（擷取自YouTube）

昨天（1203）半夜總統賴清德接受Dealbook Summit視訊訪問，等於是對著整個華爾街講話，因為採訪他的Andrew Ross Sorkin是非常有名的M&A reporter。

包括高盛、摩根史丹利、摩根大通，這些大投資銀行，以及對沖基金、投資機構、企業財務長，大家都非常重視Dealbook，紐約時報因為不是財經專長的刊物，卻是非常有資源的報社，因此Andrew Ross Sorkin為紐時創建了Dealbook這個產品線，紐時跟他本人都是名利雙收。

2011年他加入了CNBC的招牌財經節目Squawk Box主持群，馬斯克、巴菲特、黃仁勳、Jamie Dimon隨便訪，因此他在矽谷、在華爾街的人脈是非常強大的，流水的財政部長、聯準會主席、高盛執行長，但Andrew Ross Sorkin永遠在那。

Dealbook Summit每年都會邀請當年最有話題性、最熱門的公司和產業，以Andrew Ross Sorkin的人脈真的是各大咖隨便邀隨便上，因此對他來說，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」，不然年年張忠謀大家也是會煩的吧。

今年（2025）的名單第一個就是總統賴清德，份量之重，不言可喻，連美國財政部長貝森特、加州州長紐森都要依照姓名筆畫排列，不然Lai的L只能排在重量級貴賓的倒數第二名。

今年（2025）海景第一排重量級貴賓最大咖的應該是Palantir的執行長Alex Karp，他是哈伯瑪斯的博士班學生，在矽谷菁英的巨大反主流壓力下，最早主張科技業應該跟國家合作，保衛民主體制。我們的頻道在這家公司IPO前就做過影片介紹，當時股價只有九美元。

其他來賓還有亞馬遜力捧的AI公司Anthropic執行長、Coinbase執行長、GM執行長，貝萊德執行長等，都是美國相當重量級的公司。

比較具有大眾話題性的來賓包括好萊塢女星荷莉貝瑞，還有今年（2025）Charlie Kirk遇刺身亡，他的太太繼承了Turning Point，這次她也有出席。以及第三季財報一出股價一天大漲四成的妖股甲骨文，他們70+創辦人Larry Ellison的兒子David Ellison也受邀出席，我還是第一次看到他本人。

Dealbook Summit的海景第一排來賓名單。賴總統排首位。（取自貼文）Dealbook Summit的海景第一排來賓名單。賴總統排首位。（取自貼文）

賴總統的講話非常得宜，非常驚訝的，今年（2025）台灣對中國市場的投資，竟然從過去全盛時期整體對外投資的83.8%降到7%，錢真的才是最誠實的。賴總統的發言亮點不少，充分的向外界傳達了他的政策走向。

Dealbook對台灣也非常尊重，介紹賴總統President of Taiwan，開場還說 His country is not merely a neighbor of China, it is a democratic self-governed island…。

《紐約時報》官網以「台灣總統」介紹賴清德。（擷取自《紐約時報》官網）《紐約時報》官網以「台灣總統」介紹賴清德。（擷取自《紐約時報》官網）

在這個日中外交大戰、美中貿易混戰的時刻，Dealbook這次的邀訪安排是非常重要的表態，台灣受到全世界關注的程度不言而喻。而賴總統的談話也非常成功。

一個有水準的國家，一個有水準的政治領袖。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書