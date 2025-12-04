Emmy時間》賴總統登紐時Dealbook Summit 年度大咖訪賓之首

Dealbook Summit每年都會邀請當年最有話題性、最熱門的公司和產業……，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」，不然年年張忠謀大家也是會煩的吧。 今年名單第一個就是總統賴清德，份量之重，不言可喻……

◎ 胡采蘋

3日午夜，總統賴清德（右）接受《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」視訊訪問，由知名財經記者Andrew Ross Sorkin（左）採訪。（擷取自YouTube）

昨天（1203）半夜總統賴清德接受Dealbook Summit視訊訪問，等於是對著整個華爾街講話，因為採訪他的Andrew Ross Sorkin是非常有名的M&A reporter。

包括高盛、摩根史丹利、摩根大通，這些大投資銀行，以及對沖基金、投資機構、企業財務長，大家都非常重視Dealbook，紐約時報因為不是財經專長的刊物，卻是非常有資源的報社，因此Andrew Ross Sorkin為紐時創建了Dealbook這個產品線，紐時跟他本人都是名利雙收。

2011年他加入了CNBC的招牌財經節目Squawk Box主持群，馬斯克、巴菲特、黃仁勳、Jamie Dimon隨便訪，因此他在矽谷、在華爾街的人脈是非常強大的，流水的財政部長、聯準會主席、高盛執行長，但Andrew Ross Sorkin永遠在那。

Dealbook Summit每年都會邀請當年最有話題性、最熱門的公司和產業，以Andrew Ross Sorkin的人脈真的是各大咖隨便邀隨便上，因此對他來說，不是「大咖就上」，而是「今年應該請誰最好」，不然年年張忠謀大家也是會煩的吧。

今年（2025）的名單第一個就是總統賴清德，份量之重，不言可喻，連美國財政部長貝森特、加州州長紐森都要依照姓名筆畫排列，不然Lai的L只能排在重量級貴賓的倒數第二名。

今年（2025）海景第一排重量級貴賓最大咖的應該是Palantir的執行長Alex Karp，他是哈伯瑪斯的博士班學生，在矽谷菁英的巨大反主流壓力下，最早主張科技業應該跟國家合作，保衛民主體制。我們的頻道在這家公司IPO前就做過影片介紹，當時股價只有九美元。

其他來賓還有亞馬遜力捧的AI公司Anthropic執行長、Coinbase執行長、GM執行長，貝萊德執行長等，都是美國相當重量級的公司。

比較具有大眾話題性的來賓包括好萊塢女星荷莉貝瑞，還有今年（2025）Charlie Kirk遇刺身亡，他的太太繼承了Turning Point，這次她也有出席。以及第三季財報一出股價一天大漲四成的妖股甲骨文，他們70+創辦人Larry Ellison的兒子David Ellison也受邀出席，我還是第一次看到他本人。

Dealbook Summit的海景第一排來賓名單。賴總統排首位。（取自貼文）

賴總統的講話非常得宜，非常驚訝的，今年（2025）台灣對中國市場的投資，竟然從過去全盛時期整體對外投資的83.8%降到7%，錢真的才是最誠實的。賴總統的發言亮點不少，充分的向外界傳達了他的政策走向。

Dealbook對台灣也非常尊重，介紹賴總統是President of Taiwan，開場還說 His country is not merely a neighbor of China, it is a democratic self-governed island…。

《紐約時報》官網以「台灣總統」介紹賴清德。（擷取自《紐約時報》官網）

在這個日中外交大戰、美中貿易混戰的時刻，Dealbook這次的邀訪安排是非常重要的表態，台灣受到全世界關注的程度不言而喻。而賴總統的談話也非常成功。

一個有水準的國家，一個有水準的政治領袖。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

