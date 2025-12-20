自由電子報
自由開講》中日緊張局勢啟示 「歷史文件化」的友好條約

2025/12/20 17:00

◎ 任也

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中共強烈反彈，對日發起政治、貿易、旅遊方面的脅迫；示意圖。（彭博檔案照）日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中共強烈反彈，對日發起政治、貿易、旅遊方面的脅迫；示意圖。（彭博檔案照）

近日日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論，引發中共反彈，對日發起政治、貿易、旅遊方面的脅迫。觀察當今中日局勢，再回顧1978年《中日和平友好條約》內容，會感到相當諷刺。當時內容提及兩國要如何的「互相尊重」、「平等互惠」、「和平」、「不訴諸武力」、「促進兩國人民的往來」等內容，當前卻因為中共自行認定的「挑釁」，而將這些承諾視如敝屣。當今看當時那些海誓山盟，是如此脆弱。

同時再次證明，和平友好條約未必能帶來真正的友好與和平，特別是和一個在國際上誠信存疑的政府，隨時都可能因為單方面的解釋，將任何聯合聲明、和平條約視作「歷史文件」，相信「和平協議」也是如此。根據目前中日局勢，有幾點可提出討論：

1. 「不干涉他國內政」，異口同聲的狹隘國際觀：

中共對高市早苗言論的批評，主要指控其「干涉內政」，其中國民黨的馬英九、洪秀柱等人也隨之附和。確實，「不干涉他國內政」於《聯合國憲章》有明文規範，但不可否認的是，至1945年後建立的國際秩序，使得「不干涉他國內政」原則在實務上會有變數

一國內政若是牽涉到「國際秩序的利益」，那不干涉原則往往就會突破一定程度的限制。兩岸局勢的背後，存在著大國博弈、制衡的無奈現實。然而國、共兩黨共同的「不干政聲明」，皆忽略國際現實發展，不約而同將兩岸定義為「同屬一國」的狹隘論述

當今中共仍不輕易對台動武，便是當前國際制衡造就的結果。對國際而言，兩岸局勢穩定最符合國際利益，任何破壞穩定局勢的行為，都會被視為對國際秩序的挑戰，這樣中共對台動武一事，真能只算一國內政嗎？

2. 中共對日反制措施，與對台有異曲同工之妙：

目前中國對日本反制手法包含停止進口水產、電影撤檔，其中還有旅遊限令。旅遊限令使人想起當時蔡英文就任總統後，中國觀光客就陸續減少。

中國為反制日本，停止進口日本水產。總統賴清德在社群平台吃壽司，用行動力挺日本。（圖擷取X）中國為反制日本，停止進口日本水產。總統賴清德在社群平台吃壽司，用行動力挺日本。（圖擷取X）

這些變相的經濟制裁，過去對台灣使用，同樣運用在日本。其中還運用特定媒體，聚焦部分日本民眾，傳遞人民對政府的不諒解，認為不該激怒中共。試圖將發起爭端的責任，完全導向日本政府。這情形在台灣也類似。

3. 中共的號召力虛實：

雖然在中共宣傳下，呈現上下齊心反日的景象。但同時也看到許多人民並不理會國家呼籲，仍踴躍前往日本旅遊。顯示中共對人民的號召力，並非如同官方所述的全國團結。中國政府與人民的「溫差」，實際上有多大差距呢？

中國民眾不理官方祭出的旅日警告，一樣在飛往大阪的上海浦東機場櫃台前大排長龍。（翻攝自《朝日新聞》）中國民眾不理官方祭出的旅日警告，一樣在飛往大阪的上海浦東機場櫃台前大排長龍。（翻攝自《朝日新聞》）

日本對於國際秩序維護的表態，卻被中共認定為干涉內政的挑釁，《中日友好和平條約》內容淪為象徵性質。當今台灣內部卻仍有主張與中共簽屬和平協議的聲音，和平條約無法確保中日永遠友好，那又怎麼能確定中共不會因為一己之見而讓那兩岸和平協議變成歷史文件呢？

（作者為台灣港口拖船船員）

