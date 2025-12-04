自由電子報
評論 > 社群

黃澎孝練「孝」話》力挺高市早苗——麻生太郎才是「台灣有事」的原創者

早在2021年7月5日，時任日本副首相兼財務大臣的麻生太郎，就在自衛隊相關研討會上首次公開說出：「台湾有事は日本有事」（台灣有事就是日本有事）。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/12/04 12:35

◎ 黃澎孝

自民黨副總裁麻生太郎在2025年12月3日於東京出席麻生派議員聯誼會時，公開表態支持高市早苗日前在國會有關「台灣有事」的答辯。

麻生太郎輕描淡寫的說：「高市只是把一貫立場具體說明，有什麼不好？她以那樣的態度對應，我覺得非常高興」。

由於麻生太郎是日本自民黨內最大派系「志公會」的派閥。直接左右了黨魁和日本首相的輪替。因此，一般認為麻生太郎肯為高市早苗背書，相當有助於高市內閣的穩定執政。

日本自民黨副總裁麻生太郎公開表態支持首相高市早苗有關「台灣有事」的言論。（圖取自歐新社、資料照，本報合成）日本自民黨副總裁麻生太郎公開表態支持首相高市早苗有關「台灣有事」的言論。（圖取自歐新社、資料照，本報合成）

「台灣有事論」麻生太郎是原創者

很多台灣人以為，「台灣有事就是日本有事」（台湾有事は日本有事）出自安倍晉三前首相2021年12月1日接受台灣國策研究院邀請，就「新時代台日關係」為題發表視訊演說時所提出來的。

事實上，早在2021年7月5日，時任日本副首相兼財務大臣的麻生太郎在自衛隊相關研討會上首次公開說出：

「台湾有事は日本有事。ひいては日米同盟の有事でもある。」

（台灣有事就是日本有事，進一步說也是日美同盟有事。）的發表講話。

他宣稱台灣問題不僅僅是中國內政，「台灣一旦出現重大問題」對於日本來說就是危及日本存亡的「存立危機事態」，就有可能行使集體自衛權。

麻生太郎的主張深受日本自衛隊和國安團隊的肯定。因此一年後寫入了日本《防衛白皮書》成為日本國防體系中的基本「戰略假定」。

正由於麻生太郎本是「台灣有事論」的首創者。高市在國會的答詢，其實是把麻生的「台灣有事論」公開講出來，並經內閣會議決議，正式成為日本的國策而已，麻生當然「覺得非常高興」啦！

正因日本自民黨副總裁麻生太郎是「台灣有事論」的首創者，所以當高市在國會答詢時公開講「台灣有事」言論，最後還成為日本國策，麻生當然高興。（取自貼文）正因日本自民黨副總裁麻生太郎是「台灣有事論」的首創者，所以當高市在國會答詢時公開講「台灣有事」言論，最後還成為日本國策，麻生當然高興。（取自貼文）

麻生太郎比高市早苗更麻辣

麻生太郎是主導日本戰後復興的著名政治家吉田茂的外孫。五世祖則是薩摩藩的大久保利通，實堪稱系出名門。

他自從1979年從政至今共當選過14屆日本眾議院議員。曾任第92任日本內閣總理大臣、副總理兼財務大臣與金融擔當大臣等要職，累積了非常深厚的政治經驗與影響力，被視為日本政壇的「壓艙石」（バラスト石）。

麻生個人風格自信灑脫，夙以言人之所不敢言而著稱。是日本政壇親台反中立場最鮮明的右派大老。事實上，麻生太郎過往的言論比起高市早苗更爲麻辣勁爆。

除了上述「台灣有事論」之外，台灣人印象最深的莫過於：

2023年8月訪台參加「凱達格蘭論壇—2023印太安全對話」發表演說時公開鼓吹：應以強大的嚇阻能力來防止台海爆發戰爭，並強調各方應做好應對衝突的準備，而且要讓潛在對手明白：日本有決心維護台海穩定，必要時甚至不惜動武。

2024年1月8日麻生太郎又在福岡縣舉辦的國政報告會上公開表示：當前台灣海峽緊張情勢升高，日本有2萬多位僑民居住在台灣，如果台海發生戰事，日本將以潛水艇及軍艦進行作戰；台灣有事對日本而言就是存亡危機事態。

麻生太郎這類言論當然會引起中國的強烈不滿，中國外交部也曾多次譴責麻生的相關言論，認為其破壞了中日關係的穩定。但是，麻生太郎依然故我，根本不把中國的警告放在眼裡

因此，這次對於中國強烈批評高市早苗，麻生太郎輕描淡寫的指出，「中國方面雖然說了不少話，但被說幾句的程度也還好」。他並讚賞高市擁有「超高民調支持率」是「自民黨變革的象徵」。

中國外交部曾多次譴責日本自民黨副總裁麻生太郎挺台言論，但麻生根本不把中國的警告放在眼裡；圖為中國外交部長王毅。（路透）中國外交部曾多次譴責日本自民黨副總裁麻生太郎挺台言論，但麻生根本不把中國的警告放在眼裡；圖為中國外交部長王毅。（路透）

高市回到1972年中日關係起點

雖然中國對高市早苗發動了排山倒海般的批判怒罵，還黔驢技窮的使出旅遊和海產的制裁手段。但是，看在見多識廣的麻生太郎眼中，卻認為「目前為止，這件事沒有發展成什麼大問題」。

事實上，或許是為了讓中國有個下台階，高市早苗3日在參議院回答公明黨參議員竹內真二質詢：日本政府對台灣的立場是否因「台灣有事」答辯而有所調整時，高市早苗簡單明瞭的答稱：日本對台政策「一切依循1972年日中共同聲明，沒有任何改變」。

事實上，高市所謂的「1972年日中共同聲明」就是1972年9月29日中日兩國建交時簽署的《中華人民共和國政府和日本國政府聯合聲明》簡稱《中日聯合聲明》又稱《中日建交公報》。

在該公報中，日本承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府。

至於中國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本政府則表示「充分理解」和「尊重」中國政府的這一立場，並按降伏文書所述，堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。

「台灣有事」不關中國的事

事實上，該第八條的內容是重申《開羅宣言》中的諸內容必須得以實施，並且日本的主權須被限制在本州、北海道、九州和四國以及三國政府所決定其他小島之內。

顯然，站在國際法的觀點，這份中國與日本單獨簽訂的「聯合聲明」根本不足以取代1951年9月8日簽訂的「舊金山和約」的效力。換言之，還是解脫不了該和約中所形成「台灣地位未定論」的魔咒。

換言之，無論在國際法或政治現實上，台灣均非中國領土。日本如因「台灣有事」而行使「集體自衛權」時，根本就不關中國的事！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

