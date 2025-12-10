自由開講》中配要取參政權 當然要唯一效忠我國

◎ 陳啟濃

國民黨立法委員近日在立法院刻意為中配的參政權護航，地方首長有的提到要尊重人權，有人說尊重立法院的最後決議，當然也有有良心愛國的地方首長提到要先以效忠中華民國為前提。如果以目前兩岸的關係以及台灣人參政權的考量，中配的參政權的確需要受到限制，特別是還擁有中華人民共和國國籍的中配。

我國憲法規定人民20歲才有投票權，23歲才有被投票權，也就是說在台灣生活了23年的公民，才有機會登記為公職候選人行使參政權。現在國民黨立法院黨團要把中配取得中華民國國籍，從六年改為四年的時限，以及國籍法修法讓中配不用放棄中華人民共和國國籍，就可以有參政權。等於中配只要在台灣生活四年，就可以取得公職的機會，對於生活在台灣的公民相對的不公平。

另外只要中共一直對台灣的敵意繼續存在，台灣還是要對中配來台取得國籍的期限，以及參政權有一定的管制。因為中國人能夠順利嫁過來台灣，其實都是得到中共政權的認可，雖然不能說每個中配都懷有政治動機，但既然想要在台灣進行政治工作，理所當然應該放棄中華人民共和國的國籍，宣示唯一效忠中華民國，不會成為中共對台灣進行統戰裡應外合的應用對象。當然也是共同守護台灣的自由民主，防止中共專制極權的滲透，確保台灣的安全。

地方政府與立法院都應共同效忠中華民國，要維護中配的人權以前，請先共同守護中華民國的主權，只有先維護國家的主權，人民才會享有人權。

（作者為政治評論員）

