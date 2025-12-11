自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣是情報人員的天堂？

2025/12/11 08:30

◎ 沈言

國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，主張「中配參政免放棄國籍」。（資料照）國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，主張「中配參政免放棄國籍」。（資料照）

中配參政權之爭，不是情感議題，而是國安問題。國民黨團總召傅崐萁提案主張讓「依法取得台灣地區戶籍」的中國籍配偶不再受國籍法第二十條限制，也就是說，即使未放棄中國籍，也能參選或任公職。若此案通過，等於讓受中國法律約束者進入我國政治體系。

中國有四部核心國安法律：《國家情報法》《國家安全法》《反間諜法》《保守國家秘密法》。前者要求任何組織與公民都必須配合情報工作；第二部擴大到「維護國家安全」的所有行為；第三部授權國安單位要求公民協助反間諜調查；最後一部明定所有公民都有保密義務。這四部法律加總起來，等於讓「中國公民」在制度上天然成為國家安全體系的一環。這些法律早已清楚揭示中國籍者的國安義務，在野政黨卻選擇無視。

若仍保留中國籍卻能在台灣任公職，情況不只是法律衝突，而是安全破口。那等於把被法律規定為「情報協助義務人」的人放進體制，讓他能接觸台灣的行政資料與政策資訊。這不是假設，而是制度滲透。公職人員必須效忠中華民國，但中國法律卻可能要求其配合情報工作。忠誠無法分割，效忠兩國必然衝突。一旦防線鬆開，國安風險將滲入最基層政治。我們甚至可以想像，一群中國的義務情報員一起在台灣議會公然交換情報及心得的荒謬畫面。

多數民主國家早有防線：澳洲「Sue v. Hill」判例裁定持外國國籍者不得任國會議員，以防雙重忠誠；加拿大與澳洲的《外國干預防制法》則要求凡與外國政府或組織有關者，從事政治活動時必須登記揭露。這些制度的核心在於防範外國勢力透過合法身份滲透政治，確保掌權者的忠誠與國安一致。它們不是歧視移民，而是民主制度自我防衛的底線。

在野政黨推這項修法，不是為了改革制度，而是打開參政通道。若放行，就等於讓受中國法律拘束的人進入權力核心，甚至掌握行政資料與預算決策。當外部勢力能以國會議題包裝滲透，問題不在個人資格，而在整個政黨的政治企圖。

在野政黨推《國籍法》修法，不是為了改革制度，而是為了打開參政通道；圖為立法院。（資料照）在野政黨推《國籍法》修法，不是為了改革制度，而是為了打開參政通道；圖為立法院。（資料照）

真正的問題不在中配，而在中國法律早已讓「中國公民」成為國安體系的一部分。當國安與民主的防線被政治利益打開，受傷的不是某個政黨，而是整個國家與全體國民。缺的不是包容，而是警覺；更缺的是，讓利益壓過安全的清醒。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書