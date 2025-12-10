自由電子報
評論 > 投書

自由開講》國民黨的修法魔術：把「效忠台灣」變成「彈性選填」？

2025/12/10 09:30

◎ 彭義欽

國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，規範中配參政權不受此法規範，引發討論。（資料照）國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，規範中配參政權不受此法規範，引發討論。（資料照）

你不得不佩服國民黨，真的很會替自己找事做。台灣明明什麼都缺，就是不缺中國影響力，可藍營硬要把《國籍法》翻出來加料，把「放棄中國國籍」變成「可以不用」。彷彿公職是大賣場，還能額外送你一項「雙重效忠試用版」，好康得不得了。

傅崐萁這次提案，看起來像是替中配解憂，其實根本是替北京暖身。台灣法律明明白白寫著：公職不能有雙重國籍，這對所有國家都適用。結果國民黨偏偏把中國當成「例外特例」，說中國不是外國。這邏輯聽起來熟悉嗎？就像說隔壁鄰居每天敲鑼打鼓影響你睡覺，但因為他不算外人，所以你不能投訴——荒謬到極點。

賴清德講得很白，「愛之適足以害之」。國民黨這修法一推，社會疑慮直接飆高，完全是在幫新住民添麻煩。人家金針菇、瑞莎、邱巧珠靠努力融入台灣，國民黨倒好，硬是要幫她們貼上「可疑標籤」，把好端端的貢獻故事弄得像是統戰劇本。

國民黨口口聲聲說中配因國籍被解職很委屈，但從頭到尾不敢講重點：

不是台灣不讓你參政，是你想保中國國籍又要來當台灣公職。

這叫什麼？

—叫想吃台灣的飯、領台灣的薪水、用台灣納稅人的錢，卻不願意保證效忠台灣。

中國人想保留中國國籍來當台灣公職，恐有「雙重效忠」的問題。（資料照）中國人想保留中國國籍來當台灣公職，恐有「雙重效忠」的問題。（資料照）

世界各國對公職要求單一國籍，是最基本的國家安全標準。美國也好、英國也好、連歐洲小國都不例外。

結果台灣呢？

國民黨的邏輯是：

「中國不算外國啦，別那麼小氣嘛。」

但偏偏中國自己說得最大聲：「一個中國，台灣是我們的。」

藍營到底是聽不懂中文，還是聽不懂國際政治？

卓榮泰一句「當然」點破問題核心。中國不是一般意義的外國，也絕對不是本國，它是每天在你家門口大聲喊「我會統一你」的那種存在。修法若通過，就是替中國開一扇窗、甚至開一整面落地窗，讓政治滲透更「合法化」。

行政院長卓榮泰11月28日被媒體詢及：國籍法修法是否產生「雙重效忠」問題？他直言：「當然」。（資料照）行政院長卓榮泰11月28日被媒體詢及：國籍法修法是否產生「雙重效忠」問題？他直言：「當然」。（資料照）

台灣現在最怕的不是有人親中，而是有人不知道自己正在變親中。

錯誤訊息、滲透、文化融合一步步來，到最後台灣人說不定會在某天醒來說：「欸？我們是不是本來就是中國的一部分？」

聽起來誇張？

但如果你問國民黨，他們可能會說：「是喔，不然勒？」

最後還是要提醒國民黨：

你們越急著修法，越讓人覺得你們在替誰鋪路。

真正愛台灣的人，是讓所有新住民安心、讓國家安全安心，而不是把「效忠台灣」變成選填題。

台灣是民主法治國家，不是雙重效忠俱樂部。

如果國民黨真的看不懂，就拜託先去孔廟參香問問先賢什麼叫「忠誠」，再回來推你們的政治魔術秀吧。

（作者為自營商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

