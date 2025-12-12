自由開講》地方議會均刪0.2％預算 藍白新財劃法3700億恐無人把關

◎ 楊智強

經濟民主連合、台灣基進、時代力量、綠黨、小歐盟2日於立法院外舉行「財劃法，中央地方不要爭！千億還來，撥補四大社福缺口！」記者會。經濟民主連合會長賴中強（左三）等人出席。（資料照）

全國地方議會過去五年平均削減預算僅0.2%，相比中央政府2.2%，十倍之差。新竹縣連續二十一年零刪減，南投縣九年一毛未刪。地方議會已淪為「橡皮圖章」，民主監督形同虛設。

預算審查權是議會最重要的監督工具。當議會無法行使，政府權力將完全失控。新版《財劃法》將為地方增加超過3700億元。監督不力的縣市突然握有新增百億預算，這些民膏民脂用於改善生活，還是成為政治綁樁工具？沒有實質監督，地方政府往往淪為「消化預算」而非審慎支出，預算黑洞將變更擴大。

請繼續往下閱讀...

為何監督力道薄弱？地方議會人力捉襟見肘，議員缺乏分析工具。更重要的是，全國多數地方議長由國民黨籍擔任。當執政首長也是國民黨籍時，議會與政府形成「共生結構」，審查淪為認可儀式。即使非國民黨執政的縣市，議會仍由國民黨掌握，監督的尖牙已被拔掉。預算資訊繁雜、民眾看不懂、決議落實無人追蹤，議會對政府幾乎無力制衡。

這場財劃法災難正是藍白亂立法的惡果。國民黨與民眾黨為搶地方利益，罔顧財政紀律與監督配套，倉促推出新法。未檢討事權劃分、未建立預算規範、未考慮議會監督能力，就砸下3700億元。結果是中央財政惡化、地方無人把關、預算浪費常態化。他們只想示好地方首長，卻對納稅人與民主制度造成傷害。

行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法草案，均被藍白立委以人數優勢否決，暫緩列案。（資料照）

要救回地方民主，首先需立即強化議會監督能力，增設分析團隊；其次提高預算透明度，建立查詢平台讓市民監督；第三落實預算決議的法律效力。最後補充新財劃法配套，建立預算紀律與績效評估制度。

民主豈能淪為權力的遊戲？ 當地方議會形同虛設，當巨額資金流入無人把關的政府，納稅人的血汗錢將被掮客政治吞沒。藍白搶食地方利益而破壞體制、拔掉監督的尖牙。台灣人民更須體悟，那些你們投票選出的議員，正在背棄監督職責。地方民主若再不覺醒，將被蛀空。二○二六，必須改變。

（作者為社會科教師、NGO工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法