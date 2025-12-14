自由電子報
評論 > 投書

自由開講》2026獨老普查 剖析資源、管理與服務的整合

2025/12/14 09:00

◎ 柳毅群

日前衛福部公告2026年啟動全台首次的獨老普查，為了能接住預估70萬獨老族（包含雙獨老），並以不排富、家庭支持、健康狀況、自理生活能力進行風險分級，以利後續按照等級安排訪視與關懷頻率，降低社會對「孤獨死」的現象。

衛福部長石崇良表示，衛福部與內政部將合作，在2年內完成國內獨居老人普查。（資料照）衛福部長石崇良表示，衛福部與內政部將合作，在2年內完成國內獨居老人普查。（資料照）

世界各國都有孤獨死的議題，每當有此類案件發生，變化引起社會譁然、討論預防之道，例如：強化社區互助與支持。或現有的獨老送餐、社區照顧關懷據點等服務，顯示社會對獨老現象的重視。

因此以資源盤點的角度，可能會發現「同一位獨老」有「複數」單位同時服務，此狀況可能來自鄰里、社福單位的發現與通報，且獨老者亦樂於接受服務，社工領域我們可稱為「自願性案主」。

但獨居者亦存在著「非自願性案主」狀況，使得現行列冊服務的獨居老人與推估的70萬人差距甚大。獨居是一種新的居住型態，亦是當事人的生活選擇，或因喪偶、子女外移其他縣市工作後，使得長者選擇「留守原鄉」，歸居在其熟悉的環境中。一旦發生孤獨死的案件，卻是令人擔憂的社會與公共議題。

我國約有60萬至70萬名獨居老人，其中樣態包括個人獨老、兩兩獨老等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）我國約有60萬至70萬名獨居老人，其中樣態包括個人獨老、兩兩獨老等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

然而，普查後的資料是呈現「暫時性」的資料，勿忘「人」是會時間持續改變的，像是健康狀態、子女成年與工作機會、原本非獨居者，因故成為獨居狀態等等。若沒有後續追蹤、跨網絡的資源盤點與整合，並有系統的管理，普查不是終點，而是新的起點，讓統計數字「動」起來，將社會資源、服務、網絡有系統性的整合，建構資源與資訊的共享平台，同時接住更多潛在的獨老者、亦減少資源過度集中與重疊。

仁濟院最怕獨老就此孤獨生活，志工定期訪視獨老、關心他們，仁濟院董事長林明成表示，老人家一定要出來走走，有助於身心健康。（資料照）

政府藉普查的機會，有系統的進行整合，並建構妥善的資訊共享系統。結合既有的社福資源、社區服務並確立權責與輔助單位的相輔相成。普查後僅能追蹤與關懷到列冊者，動態的更新更需仰賴社會大眾（例如：鄰里）的共同協力與支持，不論獨居與否，他們在社區中都能安全、有尊嚴、被看見地老化。

（作者為東海大學社工系研究生）

