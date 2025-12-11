自由電子報
自由開講》「非核家園」是法律！ 中研院院長不宜當核電重啟的說客！

2025/12/11 18:00

◎ 林仁斌

中研院院長廖俊智近日在立法院答詢時表示，「不確定非核家園政策是否仍為國家政策」，並稱核能是「潔淨能源」、「安全技術上可以突破」、以及支持「重啟核電」。此番發言不僅與事實不符，更逾越中研院的行政角色，令人深感遺憾。身為國家最高研究機構的行政首長，其公開談話自然被外界視為政府或中研院的立場。廖院長在國會公開質疑現行法律明定的國家政策，恐誤導社會認知，並對國家施政造成不必要的混淆。

首先，我國《環境基本法》第23條明確規定政府應逐步達成非核家園目標，《氣候變遷因應法》亦再次確認此一願景。這些都是現行法律，而非可任意解讀的政策方向。廖院長質疑非核家園是否仍是國家政策，顯然脫離法律事實，也形同否定國家既定目標，恐傳遞錯誤訊息。

其次，將核能稱為「潔淨能源」，更是不符科學與國際環境法實務。雖然國際能源總署（IEA）將核能列為低碳選項之一，但多數永續發展指標並未把核電視為「潔淨」。核電從鈾礦開採、燃料製程、電廠建造到核廢料處置，整體生命周期並非低碳排放；更遑論核廢料無解、輻射物質風險、廢熱排放，以及一旦發生事故便可能造成跨世代的環境災難。

廖院長聲稱「安全技術上可以突破」，亦過於武斷。福島核災已過十四年，日本仍未完成廢爐作業，核污水排放至今仍是引發國際爭議。台灣地狹人稠、地震與自然災害頻仍，核廢料至今無法尋得安全、長期、被社會接受的處置場址；老舊核電廠設備劣化，長期運轉的風險遠高於歐美國家。核電廠若要重啟，應依程序接受環評、老化管理、核安評估與專業審查，全然不是一句「可突破」就可打發社會疑慮。

更令人不解的是，廖院長似乎忽略了8月23日「核三重啟公投並未通過」的事實。依公投法，政府兩年內不得推動核三重啟。目前台電只是針對電廠現況進行評估，報告也仍在經濟部審查，根本尚未進入申請重啟的階段。中研院職掌科學研究，與核電重啟審查毫無關聯。院長公開宣示個人立場，不僅逾越職權，更可能影響外界對主管機關審查公信力的判斷。

8月23日舉行核3重投公投，全國投票率29.53％、為歷史第三低，因未達500萬523票門檻，投票結果為不通過。（資料照）8月23日舉行核3重投公投，全國投票率29.53％、為歷史第三低，因未達500萬523票門檻，投票結果為不通過。（資料照）

作為國家最高研究機構的領導者，廖院長本應以科學與行政倫理為依歸，而非以個人能源立場干擾國家的能源政策與措施。非核家園不是政治口號，而是法律明定、經民主程序確立的國家方向，也是台灣社會長年凝聚的共識。中研院長不應破壞這份共識，更不應在國會殿堂對現行的能源轉型政策表述動搖性的不實言論。

因此，筆者衷心期盼政府應該更明確展現落實非核家園的決心，也呼籲社會大眾深化思辨，不讓錯誤言論再次模糊國家能源轉型的道路，並一起努力，共同守護一個安全、健康與永續的美麗台灣。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

