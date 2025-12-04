自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美國正式制度化挺臺 《臺灣保證實施法案》啟動

2025/12/04 10:00

◎ 茜茜

臺美關係邁向新常態

美國國會通過並由總統川普簽署的《臺灣保證實施法案》，把「定期檢視與臺交往準則」的機制寫進法律，意義超越技術性規範；此法案把過去行政指引的彈性轉為制度化、可被監督的程序，為臺美關係的正常化提供制度路徑；近年美臺在供應鏈、半導體、軍事訓練、科技與經貿上簽署多項合作協議，已形成事實上的密切互動；這部法案則要求國務院每兩年檢討、提出解除不必要限制的計畫，並評估如何更好反映兩國在民主、經濟與安全上的共同利益；對臺灣而言，這既是外交突破，也是風險管理的新挑戰，如何把握開放窗口，同時穩健管理區域摩擦？

美國總統川普已經簽署《臺灣保證實施法案》，該法案正式生效。（路透）美國總統川普已經簽署《臺灣保證實施法案》，該法案正式生效。（路透）

《臺灣保證實施法案》對臺的直接利得與風險

法案的直接效果包括：一、制度化促進高層與部會間常態互動的檢討流程，為官員互訪、資安交流、軍方溝通掃除行政障礙；二、在商業與科技領域，利於推動供應鏈安全合作與關鍵零組件共研專案三、提升美方在多邊場合為臺灣發聲的正當性，風險層面則不可忽視，北京可能以升級經濟、外交與軍事施壓作為反制；臺灣內部也需面對政策協調、透明度與對外承諾的國內政治成本；換言之，法案是機會也是責任，臺灣必須以更強的制度能量與盟友並肩，才能把法案利益化為長期戰略資本。

對中共與亞太局勢的戰略影響

此法案對北京的戰略壓力不只是符號意義，制度化、法制化的美臺互動將提高任何政治打壓的國際成本；短期內，北京可能回以外交警告、軍事繞島巡航或經濟性報復；但長期看，當美臺互動轉入常態、且由法律要求定期評估與放寬限制，臺灣的國際能見度與制度連結會穩步提升，削弱北京以「孤立」為核心的策略；然區域穩定性仍取決於美中互動動態，若雙邊競合加劇，臺灣仍可能成為地緣政治摩擦的前線；臺灣應以法案為基礎，推動「強國防、穩外交、健內政」的整體策略，避免被動陷入被選邊或升級對抗的處境。

可操作的落地路徑：從政府到產業的五項優先事務

面對法案，臺灣必須做實做細：

一、制度面：成立跨部會專責小組，負責配合美方檢視與推動解除限制的路徑，並以國會與智庫的透明溝通化解國內疑慮；

二、國防與資安：加速機密審查、內部威脅偵測與關鍵基礎設施韌性升級，回應外界對資訊安全與技術外流的疑慮；

三、產業合作：把握美臺在半導體、彈藥、航太與綠能的合作機會，推動共同供應鏈認證與第三方合作框架；

四、外交宣傳：系統性向國際說明法案的和平性與互惠性，防止北京將其妖魔化；

外交部長林佳龍3日表示，臺美關係邁進一大步，未來臺美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動。（記者田裕華攝）外交部長林佳龍3日表示，臺美關係邁進一大步，未來臺美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動。（記者田裕華攝）

五、社會共識：強化對外政策的國內說明機制，凝聚跨黨派支持，降低外部攻擊造成的內部動盪。

以法案為契機，深化民主盟友網絡

《臺灣保證實施法案》不是孤立事件，它反映美國國內跨黨派對臺灣安全與價值聯盟的長期認可，臺灣應以此為跳板，深化與日本、歐盟、澳洲以及印太民主國家的實質合作；從供應鏈韌性、半導體設施保護、疫病防控到民主治理經驗交流，結盟不是為了挑釁，而是建立一套以規則為基礎的區域穩定網絡，透過多邊合作降低任何單一強權操控區域的能力；此路徑同時能為臺灣吸引更多外國直接投資、技術合作與國際參與空間，提升國家整體戰略深度。

結語

《臺灣保證實施法案》將美臺關係制度化、程序化，為臺灣擴大國際空間提供罕見的法制基礎；面對北京必然的反應，臺灣不可單靠外在保護，而應以更強的制度建設、自主國防與社會共識來承擔這份新得來的責任；當外在世界以制度與價值結盟時，臺灣應以開放、透明與專業回應每一項合作機會，讓臺美合作成為區域和平與繁榮的穩定器，而非短暫的政治符號；如今是把握制度紅利、鞏固民主防線的關鍵時刻，臺灣若能在內政、國防與外交三方面同步強化，就能把這份立法成果轉化為長期的安全與國際影響力。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書