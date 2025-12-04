自由開講》美國正式制度化挺臺 《臺灣保證實施法案》啟動

◎ 茜茜

臺美關係邁向新常態

美國國會通過並由總統川普簽署的《臺灣保證實施法案》，把「定期檢視與臺交往準則」的機制寫進法律，意義超越技術性規範；此法案把過去行政指引的彈性轉為制度化、可被監督的程序，為臺美關係的正常化提供制度路徑；近年美臺在供應鏈、半導體、軍事訓練、科技與經貿上簽署多項合作協議，已形成事實上的密切互動；這部法案則要求國務院每兩年檢討、提出解除不必要限制的計畫，並評估如何更好反映兩國在民主、經濟與安全上的共同利益；對臺灣而言，這既是外交突破，也是風險管理的新挑戰，如何把握開放窗口，同時穩健管理區域摩擦？

美國總統川普已經簽署《臺灣保證實施法案》，該法案正式生效。（路透）

《臺灣保證實施法案》對臺的直接利得與風險

法案的直接效果包括：一、制度化促進高層與部會間常態互動的檢討流程，為官員互訪、資安交流、軍方溝通掃除行政障礙；二、在商業與科技領域，利於推動供應鏈安全合作與關鍵零組件共研專案；三、提升美方在多邊場合為臺灣發聲的正當性，風險層面則不可忽視，北京可能以升級經濟、外交與軍事施壓作為反制；臺灣內部也需面對政策協調、透明度與對外承諾的國內政治成本；換言之，法案是機會也是責任，臺灣必須以更強的制度能量與盟友並肩，才能把法案利益化為長期戰略資本。

對中共與亞太局勢的戰略影響

此法案對北京的戰略壓力不只是符號意義，制度化、法制化的美臺互動將提高任何政治打壓的國際成本；短期內，北京可能回以外交警告、軍事繞島巡航或經濟性報復；但長期看，當美臺互動轉入常態、且由法律要求定期評估與放寬限制，臺灣的國際能見度與制度連結會穩步提升，削弱北京以「孤立」為核心的策略；然區域穩定性仍取決於美中互動動態，若雙邊競合加劇，臺灣仍可能成為地緣政治摩擦的前線；臺灣應以法案為基礎，推動「強國防、穩外交、健內政」的整體策略，避免被動陷入被選邊或升級對抗的處境。

可操作的落地路徑：從政府到產業的五項優先事務

面對法案，臺灣必須做實做細：

一、制度面：成立跨部會專責小組，負責配合美方檢視與推動解除限制的路徑，並以國會與智庫的透明溝通化解國內疑慮；

二、國防與資安：加速機密審查、內部威脅偵測與關鍵基礎設施韌性升級，回應外界對資訊安全與技術外流的疑慮；

三、產業合作：把握美臺在半導體、彈藥、航太與綠能的合作機會，推動共同供應鏈認證與第三方合作框架；

四、外交宣傳：系統性向國際說明法案的和平性與互惠性，防止北京將其妖魔化；

外交部長林佳龍3日表示，臺美關係邁進一大步，未來臺美可以互相赴聯邦機關洽公、到代表處互動。（記者田裕華攝）

五、社會共識：強化對外政策的國內說明機制，凝聚跨黨派支持，降低外部攻擊造成的內部動盪。

以法案為契機，深化民主盟友網絡

《臺灣保證實施法案》不是孤立事件，它反映美國國內跨黨派對臺灣安全與價值聯盟的長期認可，臺灣應以此為跳板，深化與日本、歐盟、澳洲以及印太民主國家的實質合作；從供應鏈韌性、半導體設施保護、疫病防控到民主治理經驗交流，結盟不是為了挑釁，而是建立一套以規則為基礎的區域穩定網絡，透過多邊合作降低任何單一強權操控區域的能力；此路徑同時能為臺灣吸引更多外國直接投資、技術合作與國際參與空間，提升國家整體戰略深度。

結語

《臺灣保證實施法案》將美臺關係制度化、程序化，為臺灣擴大國際空間提供罕見的法制基礎；面對北京必然的反應，臺灣不可單靠外在保護，而應以更強的制度建設、自主國防與社會共識來承擔這份新得來的責任；當外在世界以制度與價值結盟時，臺灣應以開放、透明與專業回應每一項合作機會，讓臺美合作成為區域和平與繁榮的穩定器，而非短暫的政治符號；如今是把握制度紅利、鞏固民主防線的關鍵時刻，臺灣若能在內政、國防與外交三方面同步強化，就能把這份立法成果轉化為長期的安全與國際影響力。

（作者為研究生）

