自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》說投降負責任的人，錯了

2025/12/10 08:00

◎ 沈言

國民黨前發言人李明璇近日質疑政府「不投降不是負責任」，把抵抗描述成政治上的多餘行為。這不只是失言，而是把放棄主體當成討論選項。任何國家在和平時期出現這種語言，真正被削弱的不是武力，而是共同體對自己的理解。

國民黨前發言人李明璇稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。（資料照）國民黨前發言人李明璇稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。（資料照）

這並不是台灣第一次遇到這種類型的論述。歷史始終提醒我們，投降從來不務實，它只是把人民交給侵略者的政治逃避。政權的責任也從不是尋找屈服的空間，而是維持抵抗的能力。一旦投降論變成可被討論的方向，國家的底線就會在語言中被消解。

歷史從不寬容這樣的選擇。秦檜以議和為名拆解軍力，並把堅守者視為阻礙；後世因此讓他跪在岳飛墓前，成為千年羞辱的象徵。這不是情緒，而是文化對投降論者的共同審判，只要有人試圖替屈從包裝外衣，秦檜就會再度被想起。

民間記憶也從不寬容背離責任的人。油條被稱為「油炸檜」，不是玩笑，而是最直接的文化提醒：背叛會留下名字，屈從不會被合理化。同樣地，陸秀夫在南宋末年的選擇被記住，不因壯烈，而因他把政權責任扛到極限，使「責任不能投降」成為後世判準；讀者不必熟悉崖山，也能理解這條界線。

世界史的經驗亦是一致的。英國的綏靖讓侵略者得寸進尺，法國維希政權因屈從遭全面否定，挪威的奎斯林更讓名字本身成為「賣國者」的代名詞。任何把投降論正常化的政權，最後都成為制度失能與共同體崩壞的象徵。

因此，今日台灣出現把「不投降」描繪為不負責任的說法，問題不在政治立場，而在是否願面對文明長期以來的價值判斷。抵抗不是情緒，而是共同體最基本的自我保護。若這條線在語言中被磨掉，最終被消耗的不是軍力，而是台灣作為民主社會的自我認識。

新版台灣全民安全指引強調任何政府宣布投降的訊息都是假訊息。（資料照）新版台灣全民安全指引強調任何政府宣布投降的訊息都是假訊息。（資料照）

一個自詡中華正統繼承人的政黨，對這些例子應該非常清楚，卻選擇這樣的表述，讓人心驚，也讓人心寒。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書