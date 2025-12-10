自由開講》說投降負責任的人，錯了

◎ 沈言

國民黨前發言人李明璇近日質疑政府「不投降不是負責任」，把抵抗描述成政治上的多餘行為。這不只是失言，而是把放棄主體當成討論選項。任何國家在和平時期出現這種語言，真正被削弱的不是武力，而是共同體對自己的理解。

國民黨前發言人李明璇稱「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的」，相關言論近日引發外界批評。（資料照）

這並不是台灣第一次遇到這種類型的論述。歷史始終提醒我們，投降從來不務實，它只是把人民交給侵略者的政治逃避。政權的責任也從不是尋找屈服的空間，而是維持抵抗的能力。一旦投降論變成可被討論的方向，國家的底線就會在語言中被消解。

請繼續往下閱讀...

歷史從不寬容這樣的選擇。秦檜以議和為名拆解軍力，並把堅守者視為阻礙；後世因此讓他跪在岳飛墓前，成為千年羞辱的象徵。這不是情緒，而是文化對投降論者的共同審判，只要有人試圖替屈從包裝外衣，秦檜就會再度被想起。

民間記憶也從不寬容背離責任的人。油條被稱為「油炸檜」，不是玩笑，而是最直接的文化提醒：背叛會留下名字，屈從不會被合理化。同樣地，陸秀夫在南宋末年的選擇被記住，不因壯烈，而因他把政權責任扛到極限，使「責任不能投降」成為後世判準；讀者不必熟悉崖山，也能理解這條界線。

世界史的經驗亦是一致的。英國的綏靖讓侵略者得寸進尺，法國維希政權因屈從遭全面否定，挪威的奎斯林更讓名字本身成為「賣國者」的代名詞。任何把投降論正常化的政權，最後都成為制度失能與共同體崩壞的象徵。

因此，今日台灣出現把「不投降」描繪為不負責任的說法，問題不在政治立場，而在是否願面對文明長期以來的價值判斷。抵抗不是情緒，而是共同體最基本的自我保護。若這條線在語言中被磨掉，最終被消耗的不是軍力，而是台灣作為民主社會的自我認識。

新版台灣全民安全指引強調任何政府宣布投降的訊息都是假訊息。（資料照）

一個自詡中華正統繼承人的政黨，對這些例子應該非常清楚，卻選擇這樣的表述，讓人心驚，也讓人心寒。

（作者為評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法