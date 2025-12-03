自由電子報
自由開講》國防預算倒在程序門口 誰在卸台灣的武裝？

2025/12/03 16:30

◎ 廖雨詩

立法院程序委員會12月2日中午上演了一場教科書級的政治荒謬：藍白兩黨聯手，以人數優勢封殺攸關台灣未來十年防衛能力的1.25兆、八年的國防特別預算草案短短幾個小時後，北京又精準宣布在渤海進行實彈射擊。這種幾乎像是「回應式訊號」般的巧合，不只刺痛台灣社會最脆弱的安全神經，更點破了一個殘酷事實──台灣若不為自己的安全負責，就會由別人決定你的未來。

立法院程序委員會2日中午討論5日、9日院會議程。行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，被藍白以人數優勢否決，暫緩列案。（資料照）立法院程序委員會2日中午討論5日、9日院會議程。行政院提出的1.25兆元國防特別條例草案及財劃法修法版本，被藍白以人數優勢否決，暫緩列案。（資料照）

令人感到最沉重的並不是藍白反對，而是他們「拒絕討論」，國防預算被擋在門外，連審查都沒開始，國家安全就先被丟進政黨攻防的算盤裡。

國際民主陣營都在加速備戰，只有台灣在自我欺騙

近來有人把提高軍備妖魔化，說成「陰謀論」「買武器討好美國」，彷彿台灣是在「被迫掏錢」而不是在「為自己的生存投資」。然而放眼全球民主陣營，方向清楚得不能再清楚：

美國一年投入約1兆美元，日本已將國防支出推升至8.75兆日圓、目標在2027年達成GDP2%，南韓更以66.3兆韓元維持在北韓與中國壓力下的反應能力。

這些國家不是在「配合美國」，而是在面對同樣的威權擴張時，選擇以實力換取和平。

反觀台灣，最喜歡指導台灣「如何面對中國」的，竟然是那個曾被共產黨打得節節敗退、最終退守台灣的政黨；而如今，當北京軍演已成常態，國民黨與民眾黨竟在同一天，以合力封殺的方式把台灣的防衛基礎推回起點。

中國宣布展開渤海實彈射擊。（擷取自看台海）中國宣布展開渤海實彈射擊。（擷取自看台海）

如果這不是政治上的逃避，那還能是什麼？

現代國防已經不是火砲時代的購物清單，而是科技自主與戰略韌性的競賽

這次的1.25兆預算並非單純「買武器」，而是補齊台灣在新時代戰場上最脆弱的科技缺口：無人機、低軌衛星、通訊抗干擾、AI指管系統、分散式彈藥屯儲，以及額外增購的標槍飛彈與TOW-2B RF反裝甲飛彈。

去年已交付的400枚標槍、今年底的1700枚TOW，都只是補破洞級數量。美國與台灣的共同評估很清楚：台灣現有彈藥量不足以支撐真正的高強度作戰。

總額1.25兆元的特別預算項目中，將會增購單兵式及車載式的反裝甲飛彈，運用其高效穿甲的能力可擊毀各類的戰甲車。圖為陸軍金防部官兵操作標槍飛彈情形。（資料照，軍聞社提供）總額1.25兆元的特別預算項目中，將會增購單兵式及車載式的反裝甲飛彈，運用其高效穿甲的能力可擊毀各類的戰甲車。圖為陸軍金防部官兵操作標槍飛彈情形。（資料照，軍聞社提供）

在這種情況下封殺預算，等於把國軍的未來戰力直接抽掉一大塊。

在全球民主國家全面進入「以防萬一」的備戰模式之際，台灣卻在國會殿堂中被迫進入「假裝沒事」的自我麻醉。藍白以封殺代替審查，以程序技巧代替政策責任，對台灣的戰略自主與科技自主而言，無異於自廢武功。

日本在野黨的態度是一面鏡子

幾天前，日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也在街頭挺高市早苗首相的「台灣有事」論，直言：

「面對挑釁時，選擇回應是一種外交；不被牽著走，也是外交。」

日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也，力挺高市早苗首相的「台灣有事」論。（取自榛葉賀津也X）日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也，力挺高市早苗首相的「台灣有事」論。（取自榛葉賀津也X）

他的立場非常清楚：

日本在內政上怎麼吵都沒關係，但在國家主權、國民安全這種「國家存亡級議題」上，朝野是一致的。因為他們知道，在那條線上，沒有任何政黨能獨善其身；而那條線，一旦倒下，所有政黨都會一起被埋在瓦礫下。

反觀台灣——

藍白卻在中國宣布軍演的同一天，選擇站在國防預算門口，把台灣的安全擋在門外。

在日本，國安是底線；

在台灣，國安變成工具。

歷史記得的，是誰在危機前夕站在國家的那一邊

賴清德總統已公開宣示2027高戰備目標與2033嚇阻戰力藍圖，並願意走進國會向人民報告國防特別預算，這在民主政治中是非常高的政治透明度。然而藍白的反應不是要求更透明的細節，而是直接阻止一切可能的討論; 不是審查，而是拒絕審查。

總統賴清德表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。（資料照）總統賴清德表示，如果朝野黨團有共識，又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算，向人民報告，並且爭取國會的支持。（資料照）

歷史從來不會善待那些在關鍵時刻選擇逃避責任的政治力量。

台灣不缺批評、也不缺政黨計算，缺的是在面對真實威脅時，仍然願意站在國家這一邊的在野黨。
在外有軍演、內有封殺的這一天，台灣清楚看見了：

真正危險的，不只是渤海的實彈聲響，更是某些政黨在最關鍵的時刻選擇扭頭離場的背影。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

