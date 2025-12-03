自由電子報
美台觀測站》日本強調《舊金山和約》+中國否定此和約的意義

這也是為什麼美國與日本都再度拿出二戰後的歷史文件來強調此區域的狀態。這中間最清楚的事實在於：台灣在二戰後，法律上從未屬於中國，從未被中華人民共和國統治。這些都是我們在支持濱崎步、爆買日本貨以及不斷去日本旅遊的同時，需要理解的基本事實。
美台觀測站

美台觀測站

2025/12/03 21:00

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

中國刻意升高對日本的外交與經貿脅迫，背後其實還隱含了挑戰整個戰後東亞秩序的法律戰。

網路上許多人轉傳開玩笑，中國大動作否定《舊金山和約》是否代表台灣的領土主權回歸到馬關條約的狀態，到日本旅遊變成「國旅」？其實並不是，中國要講的是：不管國際條約怎麼定，東亞秩序是我說得算。

中國大動作否定的《舊金山和約》，裡面並沒有明講台灣的主權歸屬。（取自貼文）中國大動作否定的《舊金山和約》，裡面並沒有明講台灣的主權歸屬。（取自貼文）

這邊我們要來幫大家補充幾個重要的概念。

先來更新一下最新的兩國狀態。

最開始是日本首相高市早苗（11/7）與國會議員討論「台灣海峽被封鎖」的時候，對日本來說的法律狀態是什麼 → 中國指責日本挑釁、支持台獨，全面採取經濟脅迫，例如阻止觀光客赴日，取消濱崎步與其他日本歌手的演唱會，大量網軍挑動琉球獨立，然後習近平打電話給川普要他教訓日本 → 川普說「閱」，沒有要理會中國的意思→ 中國到聯合國告狀，指稱日本挑釁 → 日本強力反駁，並同樣以聯合國管道發出回應，認為台海議題應該「透過對話以和平方式解決」，呼籲國際社會反制中國的壓迫性言行 → 高市首相回應中國說擁有台灣主權地位等說法，援引《舊金山和約》表示日本沒有立場決定台灣法律地位 → 中國大動作否定《舊金山和約》。（←現在進行到這）

中國再度炒作「琉球地位未定論」，試圖以戰爭威脅，分化沖繩與中央政府的關係。圖為沖繩當地居民高舉反戰標語。（法新社檔案照）中國再度炒作「琉球地位未定論」，試圖以戰爭威脅，分化沖繩與中央政府的關係。圖為沖繩當地居民高舉反戰標語。（法新社檔案照）值得注意的有兩件事：

1、日本不對台灣的主權歸屬議題進行表態，這是日本長期的官方立場（美國的立場與此相似），只是因為中國的關係，現在這些立場再次獲得確認並廣為流傳。對於「台灣有事就是日本有事」的說法，高市政府沒有要改變的意思。

以往日本談及中國政策必定會提到與中國的《中日友好和平條約》與建交公報等文件（如同美國會談到與中國的建交公報），之後這些文件大概都不會再提到了。

2、中國針對日本討論存立危機事態大動作挑起外交與經貿爭端，現在已經擴大到法律戰的層面。看似是挑戰台灣地位，實際上是在挑戰整個東亞的戰後格局。

中國正趁此機會推動其法律敘事，從最新針對台灣地位問題的聲明來看，不只中華民國不見，國際條約也不見了。中國否定舊金山和約其實是長期以來的立場，現在大動作拿出來當組合拳在打，也不再提到《中日友好和平條約》等中日之間的安排，是在挑戰日本近十年來國防外交政策的轉變，也等同是在挑戰整個東亞的國際秩序。

中國外交部聲明：「臺灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對臺灣的主權。」

這是在回應日本，但同時也是在挑戰美國。

我們前面有談過，九月時美國政府才剛重新確認過二次世界大戰之後台灣的地位。

美國在台協會（AIT）9月拋出台灣地位未定論，引發熱議。圖為AIT處長谷立言。（資料照）美國在台協會（AIT）9月拋出台灣地位未定論，引發熱議。圖為AIT處長谷立言。（資料照）

當時美國政府明確表達「二戰之後台灣不屬於中國」立場，我們說，這其實是一個簡單的事實陳述。

「唯有國際條約可以做領土主權的移轉」，這是大家都必須知道的國際法原則。《馬關條約》把台灣澎湖的主權移轉給了日本，而《開羅宣言》和《波茨坦公告》雖然宣稱要讓台澎「回歸中國」，但這兩個都不是國際條約，只是新聞公報和政策立場宣示的性質，不能夠做領土主權的移轉。

而戰後的國際條約，也就是由美國主導設計的《舊金山和約》裡面並沒有明講台灣的主權歸屬，所以到此時（1952）台灣的地位屬於未定。這個未定的狀態是為了解救當時的中華民國，也為後來台灣人民的自決留了法律上的空間，而美國對台灣的法律狀態則長期以來不做清楚的表態，維持所謂的戰略模糊。

這中間最關鍵的法律設計就在於《舊金山和約》裡面，日本明講說放棄對台灣澎湖的領土主權，可是沒有講說放棄給誰。（自此，1949年在台灣新成立的中華民國政府才可以說是正式取得這塊領土的領土主權，不過一直到1990年代民主化之後，台灣的居民才有機會行使自決權）

美國在今年九月份時候整個表達的主旨很清楚：〔是「中國」曲解了《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山條約》這些文件的意思，是「北京」的敘事錯誤，而且是「北京」在利用這些錯誤的敘事來孤立台灣〕，主詞整個都是中國。

我們猜測中國現在大動作反應，不無可能是針對美國（與日本）的反擊。

要知道的是，「台灣有事就是日本有事」這句話在安倍前首相提出時，還有下半段：「就是美日同盟有事」「台湾有事は日本有事であり、日米同盟の有事でもある）。這次高市首相在國會中答詢時，其實也是在討論美日同盟該怎麼應對台海被封鎖的狀態。

高市早苗的兩次談話（台灣有事影響到日本存立危機，加上關於台灣地位的說法），其實都非常恰如其分表達日方的官方立場，這也是所有對東亞國際局勢略知一二的人都清楚的內容。中國之所以有激烈反應，原因並不是因為日方失言。而是日方對於既有立場的公開聲明，實際上對中國正在推動的擴張構成阻礙。

美台觀測站》日本強調《舊金山和約》+中國否定此和約的意義高市早苗在國會表達「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。（路透檔案照）
一直以來，中共都是主張1949年中共建政，取代了原本的中華民國政府，並且繼承了中華民國政府時代的領土主權（說也奇怪，他們卻不繼承很多的國際條約，自助餐吃好吃滿）。

對中共來說，1945年是由「當時代表全中國的中華民國」取得台灣的領土主權，然後1949年中華民國滅亡，中共理所當然地以「政府繼承」，持續管轄整個中國。就像中國歷代的朝代更替，中國一直都在，只是現在換一個政府了這樣。

但中國一直沒辦法解釋的是，為什麼「固有疆域」、曾經統治過的地方，就應該現在屬於中國。怪了，那這樣蒙古國是不是可以統治大半個歐洲？英國是不是還可以是日不落國？

其實這就是源自於中國心目中的國際秩序跟我們現在熟知的西發利亞體系，其實很不相容。對中國來說也沒有什麼國際條約才可以移轉主權的這種國際法，他們認為是自己的疆域就是自己的。台灣是如此，南海是如此，現在中國去搞琉球也是如此。

而且，在中國強調「三個80年」：中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年、台灣光復80週年、聯合國成立80週年，就是在搶奪論述主導權，而且在這當中只剩下「中國人民」的角色，中華民國早就已經不復存在。

美台觀測站》日本強調《舊金山和約》+中國否定此和約的意義紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，中國舉辦93大閱兵。（法新社檔案照）
簡單來說，中國現在大動作挑戰日本，背後其實在打的是針對台灣、台海、日本美國同盟的法律戰，他們的用意很簡單，是在宣告整個台灣海峽都是中國的，美日無權置喙。當然也是一再宣告，中國從來沒有在管什麼當代的國際法秩序（到底誰還會一直主張要跟中國「和談」、簽什麼協議？他們就擺明了沒有要玩這一套）

這也是為什麼美國與日本都再度拿出二戰後的歷史文件來強調此區域的狀態。這中間最清楚的事實在於：台灣在二戰後，法律上從未屬於中國，從未被中華人民共和國統治。這些都是我們在支持濱崎步、爆買日本貨以及不斷去日本旅遊的同時，需要理解的基本事實。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站臉書

