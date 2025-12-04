自由開講》琉球/沖繩主權地位定了？

◎ 林政華

前總統李登輝生前2008年9月23日，曾主張琉球/沖繩是日本擁有。記得當時台灣國內引起一陣騷動，贊成與反對的意見都有。十多年後的今天，反而是中國為制裁日相高市早苗「台灣有事就是日本有事」的言論，而再度提出所謂「琉球/沖繩地位未定論」。真相如何？端賴歷史事實、國際法來判定，如下：

中國媒體再次炒作「琉球地位未定論」，試圖以戰爭威脅，分化沖繩與中央政府的關係。（歐新社檔案照）



12世紀以前，琉球國為一獨立王國；據傳國王為天孫氏。14世紀，分裂為山南、山北及中山三小國。

請繼續往下閱讀...

14世紀末葉，為明朝藩屬：

1372年（明太祖洪武五年），中山王入貢明朝，次年，冊封。1392年，福建人36姓人家移居琉球。

15世紀初，中山王巴尚志統一全島，仍藩屬明朝。

17世紀初，始為日本藩屬：

1609年，日本豐臣秀吉命薩摩藩（鹿兒島）侯主島津義九征伐琉球，擄尚寧王。琉球國向日本島津藩進貢，內政開始受日影響，習俗日本化。在當時的國際法（時際法）上並無違法，也無他國反對。

19世紀末，日本正式設縣管轄：

1872年（日本明治5年）7月，日本正式設琉球藩廳治理。1879年（明治12年）3月27日，日本廢琉球藩為沖繩縣，4月4日起由天皇直轄，正式納入日本版圖。

1895年1月14日，日本內閣會議又把釣魚台正式列入國土管轄，編為沖繩縣石垣市。1月20日，甲午戰爭爆發。甲午戰後．依馬關條約割臺灣、澎湖予日本。

二戰末期，美國占領沖繩/琉球，實施軍事託管

1945年4月，美軍登陸沖繩縣/琉球，與日軍激戰。6月23日，日軍戰敗，沖繩縣/琉球被美國佔領，美軍也把釣魚台占領。美國接受聯合國要求．沖繩縣/琉球主權由美國託管；因此美國謂日本對琉球保有剩餘主權（residual sovereignty）。

1949年10月1日，中華人民共和國成立。

1951年9月8日，『舊金山（對日）和約』（The Treaty of Peace with Japan，Singed at San Francisco）追認美國對琉球/沖繩縣的託管權（trusteeship）；中華民國未參加合約簽訂；中華人民共和國更無權參與。依『和約』第三條，美國實為軍事占領。

1972年託管結束，琉球、釣魚台主權歸還日本

1969年，釣魚台列嶼因蘊藏豐富石油，成為臺、日、中各國紛爭之焦點。

釣魚台列嶼因蘊藏豐富石油，多年來成為臺、日、中各國紛爭之焦點。（歐新社檔案照） 1971年6月15日，日、美簽署『歸還沖繩協定』，將琉球/沖繩縣正式歸還日本。美國對「釣魚台列島」（尖閣列島）的「行政權」，也暫時移交給日本。

1972年5月15日，美國與日本正式簽署「沖繩歸還條約」（The Okinawa Reversion Treaty），放棄對琉球、釣魚台列島的託管，歸回日本統治。

結論

沖繩、釣魚台確實屬日本領土；因為這是明治維新後第一塊正式取得的領土，日本特別重視國際法的完備。

（作者為大學退休教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法