自由開講》單一指標診斷書？ 拆解「台灣病」迷思

2025/12/13 17:00

◎ 楊智強

英國《經濟學人》以聳動的「台灣病」為題，彷彿替台灣經濟下了病危通知，引發社會譁然。然而，比起爭論標題是否失真，更值得關注的是，央行提出五點澄清，凸顯核心在於全球化時代的經濟運作，絕非一個指標就能概括。

大麥克指數指稱台幣低估55%，但金融自由化後，匯率早受國際資金流動主導。2024年外資進出規模是商品貿易的19.3倍，匯率更像金融市場的體溫計，而非漢堡價格的延伸。若改以iPhone售價比較，台幣又高估17.1%，兩者南轅北轍，更證明單一商品難以反映匯率真貌。

自由開講》單一指標診斷書？ 拆解「台灣病」迷思英國《經濟學人》大篇幅報導「台灣病」，指新台幣是全球最被低估貨幣。（路透檔案照）

央行政策的長期軌跡也值得肯定。三十年間外匯存底從900億美元攀升到逾6000億美元，使台灣在全球金融風暴中屢屢站穩腳步。美國財政部也從未以貿易順差要求台幣升值，顯示華府對台灣貨幣政策有清楚定位。

然而，《經濟學人》指出，台灣勞動生產力自1998年以來已翻倍成長，但薪資增長卻相對停滯，台灣勞工未能分享到生產力提升的果實。單位勞動成本反而在27年間下滑25%，顯示勞工在快速膨脹的產值中所獲得的報酬比例逐漸縮小。此外，台灣高度仰賴進口食物與能源，低估的匯率使家庭購買力大幅受損，實際上增加了消費者的負擔。結構性問題，正是阻礙薪資與生活水平同步提升的關鍵因素。

《經濟學人》稱台灣匯率長期低估患有「台灣病」，中央銀行5點回應強力反擊。（資料照）《經濟學人》稱台灣匯率長期低估患有「台灣病」，中央銀行5點回應強力反擊。（資料照）

《經濟學人》或許言過其實，但反映出的民怨不能忽視。政府若能走向與基層勞團和人民的政策溝通，台灣不只可破解「台灣病」的外部標籤，更能打造真正強健、具韌性的民主經濟。

台灣經濟的成功來自於穩健的政策與人民的努力。放眼未來，我們需要超越單一指數之爭，直接面對真實問題。央行的專業不容否定，但基層民眾的聲音更應該傾聽，這才是理性經濟民主的真義。

（作者為職業工會幹部）

