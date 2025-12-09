自由電子報
自由開講》誰在護衛「中華民國」 九問韓國瑜院長

2025/12/09 08:30

◎ 林正二

立法委員沈伯洋遭中共恐嚇、全球通緝，賴清德總統籲請立院院長韓國瑜維護國會尊嚴，為立院同仁聲援。韓院長不僅沒為沈委員伸張正義，反而批評賴政府沒有保護好中華民國與民主自由，以及維護兩岸和平。針對韓院長顛倒是非的言論，提出9個問題 ，請韓據實回答：

立法委員沈伯洋（右）受到中共人身安全的威脅時，立院院長韓國瑜（左）不僅沒伸張正義，反而批評賴政府沒有保護好中華民國與民主自由。（資料照） 立法委員沈伯洋（右）受到中共人身安全的威脅時，立院院長韓國瑜（左）不僅沒伸張正義，反而批評賴政府沒有保護好中華民國與民主自由。（資料照）

一、請問韓院長，中國通緝沈伯洋，是否延伸司法管轄權到我國，傷害了中華民國的主權與自由民主？您說過「中華民國是國，台灣是家」，為何不敢譴責敵對的「中華人民共和國」傷害了我國的主權與自由民主？您不是「中華民國」的立院院長嗎？為何不敢護衛自己的國家？

二、民進黨執政17年多，有制憲改國名嗎？保護「中華民國」的是民進黨。反而是習近平所定調的「九二共識、一國兩制統台方案」，會讓國民黨沒有「各表」的九二「一中共識」，導致「中華民國」最終被「中華人民共和國」消滅！請問韓院長，是誰要讓「中華民國」消失？

中共中央總書記、中國國家主席習近平於2019年發表對台談話，拋出「習五條」，並首度提出探索「兩制台灣方案」，會讓「中華民國」最終被「中華人民共和國」消滅。（法新社檔案照）中共中央總書記、中國國家主席習近平於2019年發表對台談話，拋出「習五條」，並首度提出探索「兩制台灣方案」，會讓「中華民國」最終被「中華人民共和國」消滅。（法新社檔案照）

三、民進黨全力護衛中華民國的自由民主，藍營立委在您主持議事下，卻不斷毀憲亂政，破壞民主自由體制！您可以不負責嗎？反而抹黑賴政府傷害民主自由，可以混淆是非、「打人喊救命」到這種地步嗎？

四、面對中國對台灣越來越強烈的文攻武嚇，民進黨努力聯合美日韓澳與歐洲等國家，加強「印太戰略」民主聯盟對抗中國的力量，以維護台海的和平以及我國的自由民主。請問韓院長，最近蕭副總統與蔡前總統為了護衛中華民國的自由民主，努力擴展外交，贏得歐洲國家的熱烈支持，為何國民黨人對她們冷嘲熱諷？難道你們要跟中共一樣打壓台灣的國際參與？國民黨批判執政黨的言行，跟中國的口吻幾乎一樣。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴11月7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社檔案照）對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025峰會在布魯塞爾歐洲議會展開，台灣副總統蕭美琴11月7日晚間在外交部長林佳龍等人陪同下出席並發表演說。（美聯社檔案照）

五、民進黨政府秉持主權國家、對等、互惠互利等原則，謀求兩岸的和平與交流，但因拒絕接受會讓台灣被中國統一的九二「一中共識」，故中共不斷以武力威脅台灣，擬以武力逼台灣走向被統一之路。面對中國越來越強烈的武力威脅，韓院長為何不敢譴責中共破壞兩岸和平？竟然顛倒是非，譴責民進黨！中華民國台灣難道不是主權獨立的民主國家？可以不抗拒獨裁中國的併吞嗎？

六、依照美中對抗情勢以及美台之間的經濟與戰略關係，台灣可以在美中之間取得平衡、左右逢迎嗎？美國為了保護台灣民主與主權及自身利益，跟極權中國抗衡，台灣還有空間跟要併吞自己的敵人為友嗎？

七、在美國領導民主國家抗衡中國時，韓院長可以因親中、和中，怕得罪中共，而刻意忽略中共的統台意圖，將台灣排除在民主國家的聯盟防衛體系外？

八、在美中競爭日趨激烈，台灣半導體產業成為美國發展高科技不可或缺的產業鏈時，台灣可以因為和中，跟經濟日益下滑的中國，在高科技產業上緊密合作嗎？台灣可以協助台美共同敵人發展高科技製造尖端武器，侵犯自己嗎？

九、「和平要靠實力」，這是古往今來不變的準則。面對中國強烈的武力威脅，台灣必須不斷加強國防武力。但國民黨失掉執政權後，已從原先的「反共親美」逆轉為「傾中遠美」，擬向中共求和，藉由「聯共制台」，奪回政權。請問韓院長，國民黨「傾中求和」、大刪國防預算的舉動，符合美國聯合民主國家護衛西太平洋的政策嗎？在美國護衛台灣時，台灣可以不顧美國，向中國求和？美國會不會因此惱怒台灣，不再支持台灣嗎？

國民黨「傾中求和」、大刪國防預算，弱化國防自主、防衛韌性。（資料照）國民黨「傾中求和」、大刪國防預算，弱化國防自主、防衛韌性。（資料照）

韓院長難道忘了1949年（民國38年），共軍趁國民黨求和鬆懈時，一舉殲滅國軍的慘痛經驗嗎？台灣如果沒有堅實的國防力量，以及美國強大的武力護衛協助，要怎樣保護中華民國，守護我國的自由民主與國家安全？

（作者為退休駐美外交官員）

