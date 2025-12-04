自由開講》參政非特權是責任 從新加坡制度看麥玉珍現象

◎ 張商陽

立法院開會像鬧劇，麥玉珍委員當仁不讓，是主角之一。

她質詢國防部長時，話題跳針、語意混亂，被官員提醒多次仍搞不清重點；問就業安定基金時，又把勞動部和教育部職掌混為一談。

她多次被官員糾正，仍執意重問錯誤問題，尷尬之外更顯制度的失靈。質詢內容離題、問錯部會、語氣失控，整場像脫稿演出。這不是單純的表達有問題，而是問政邏輯的缺失。

民眾黨立委麥玉珍質詢，多次被官員糾正，仍執意重問錯誤問題，尷尬之外更顯制度的失靈。（資料照）

這也不是失言，是失格。更諷刺的是，她能進國會，全因制度沒門檻。

新加坡的標準恰好相反。

要參選國會議員，必須是新加坡公民，年滿二十一歲，通過語言能力測驗、無刑事紀錄；要選總統，還得具備高階公職或企業經驗，並通過「總統選舉委員會」審查。

忠誠與能力，是最低要求。

新加坡不完美，但它明白一件事：參政是公民最高形式的責任，不是隨手可得的權利。

在那裡，政治是治理的專業；在這裡，政治變成表演。白營為了選票，寧可提名話題人物，也不管問政品質。

名氣取代實力，直播取代政策。

他們說要「開拓中間票」，實際上只是算票，不是算能力。

一場選舉的成本，是立院裡每一場荒謬質詢。

當政黨放棄篩選功能，議會就變成聲量市場。

更可怕的是，媒體追求點閱，選民追逐聲量，整個社會都被流量牽著走。

新加坡要參選國會議員，必須是新加坡公民，年滿二十一歲，通過語言能力測驗、無刑事紀錄。（彭博檔案照）



白營靠話題製造存在感，卻不肯建立治理能力；立委成了直播主，政黨變成經紀公司。

這樣的政治結構，不是民主深化，而是理性撤退。

很多人說，這是民主的代價。錯。

這是制度懶惰、政黨投機的代價。

真正成熟的民主，應該對參政者有最低品質要求。讓有能力的人治理，讓誠信的人問政，這才叫民主的責任。

台灣卻把參政當特權，讓不學無術者用「民意代表」掩飾無知。結果是，立法院變成脫口秀現場，納稅人替他們的表演買單。

國會不是脫口秀專場，問題不僅是制度不齊全，而在白營不把治理當一回事。

（作者為蛋農）

