汪浩時間》台灣主權在民，與中國無關！

真正關鍵是，台灣已透過民主的方式，走出國家道路。1990年代後，主權不再是外國強權之爭，而是台灣人民以選票奠定的事實。台灣不是中國的「歷史遺產」，也不是任何大國的棋子。

◎ 汪浩

中國近來強勢否認《舊金山和約》，日本首相高市早苗則再次重申日本「無權認定台灣法律地位」。兩方看似你來我往，但真正重要的是：台灣的主權，不屬於北京，也不由東京決定，而是掌握在2300萬台灣人民的手中。

台灣主權在民，堅定守護國家，決心強化自我防衛能力。（取自貼文）



從國際法看，台灣地位之所以被視為「未定」，正因《舊金山和約》只規範日本放棄主權，卻未指派台灣歸屬。這並非給中國插旗的空間，更不是日本能解釋的問題，而是為了避免將台灣視作「中國內政」，讓台灣得以在戰後秩序中保持自主發展空間。中國可以不承認該條約，但條約依然有效；日本基於和約也無權決定台灣未來。

日本首相高市早苗強調，日本沒有立場認定台灣的法律地位，再次引發議論。（歐新社檔案照）

台灣的未來，不由中國給予，不由日本表態，也不由美國代替決定。主權屬於人民，國家由人民定義。國際局勢再怎麼震盪，唯一不變的是：台灣，是2300萬人民共同的家園，而不是任何他國的附件。

台灣、中國互不隸屬！

外交部條法司司長李憲章強調，中華民國與中華人民共和國是互不隸屬。中華人民共和國從來沒有統治過台灣，這是一個歷史事實。（資料照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

