自由開講》國民黨沒有「清黨」 無法重返執政

2025/12/09 10:30

◎ 不孝

國民黨已陷入靈魂危機：黨章明明寫著「反共」，但現任主席、副主席及中常委卻頻頻公開親中，兩岸立場模糊不清，黨紀蕩然無存。理念型支持者流失，黨內路線混亂，整個政黨就像失去方向的船，無法重返執政。

自由開講》國民黨沒有「清黨」 無法重返執政國民黨副主席的蕭旭岑（左）上任前，10月28日在中國天津與中國國台辦主任宋濤（右）會見。（資料照，馬英九基金會提供）

多年來，國民黨最大的問題，就是「黨章寫一套、實際做一套」。黨章反共，高層卻親中；黨章捍衛自由民主，黨內卻有人替北京辯護。基層與中間選民看不懂黨到底站哪裡，區域選舉或許有斬獲，但全國層級就無法重獲執政信任。

沒有清黨，國民黨就無法走出內部混亂，無法向社會展現立場明確、紀律健全的形象。也只有清理背離黨章與核心路線的人，國民黨才能真正重整隊伍、凝聚力量，為重返執政鋪路。

在這種危急時刻，國民黨必須有人勇敢站出來，發動清黨運動。針對違反黨章、破壞核心路線、公開親中、替中國政治背書的人，進行紀律審查與問責，必要時移除其決策權力，恢復黨紀與方向。唯有清黨運動，國民黨才能重建核心價值，找回靈魂與立場，重新贏得選民信任。

自由開講》國民黨沒有「清黨」 無法重返執政國民黨必須有人勇敢站出來，發動清黨運動。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

百年大黨不能任由親共聲音侵蝕國民黨的根基。清黨不是清人，而是清路線；不是清忠誠，而是清違紀；不是清異己，而是清背離黨章者。唯有重建制度與紀律，國民黨才能找回自己的靈魂，重獲黨內和中間選民信任，也才有機會重新站上執政之路。

（作者為退休人士）

