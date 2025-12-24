自由電子報
自由開講》網域即國防 AI亂世下的數位邊界與品牌護城河

2025/12/24 20:00

◎ 陳裕翔

隨著生成式人工智慧（AI）與深偽技術（Deepfake）的爆發性成長，我們正身處一個眼見不再為憑的後真相數位時代。當AI能在幾秒鐘內生成以假亂真的釣魚網站、複製企業高管的聲音甚至影像時，企業所面臨的資安威脅，已從傳統的系統駭入，演變為更致命的身分竊奪與信任瓦解。

生成式人工智慧（AI）與深偽技術（Deepfake）的爆發性成長，《路透》與哈佛大學研究員海丁（Fred Heiding）合作的一項最新調查，主流AI聊天機器人儘管設安全防護，卻能被輕易誘導，協助犯罪份子打造「釣魚」詐騙郵件。（路透檔案照）生成式人工智慧（AI）與深偽技術（Deepfake）的爆發性成長，《路透》與哈佛大學研究員海丁（Fred Heiding）合作的一項最新調查，主流AI聊天機器人儘管設安全防護，卻能被輕易誘導，協助犯罪份子打造「釣魚」詐騙郵件。（路透檔案照）

台灣網路資訊中心（TWNIC）此次發出的警示，絕非僅是推廣網域註冊的行銷話術，而是對當前岌岌可危的數位信任體系，提出了一套具備戰略高度的防禦論述。在詐騙集團能利用AI量產假訊息的當下，一個經過實名驗證、受在地法規管轄的.tw或.台灣域名，其意義已超越了單純的網址導航，而昇華為企業在數位荒原中的身分證與防偽標章。根據調查，高達74%消費者信賴與品牌一致的註冊網域，這數據背後折射出的，是大眾在資訊洪流中對於真實性的渴求。

若企業在數位轉型的過程中，只顧著導入AI工具，卻忽略了最基礎的入口安全與身分識別，那無異於是蓋了一座科技城堡，卻大開城門任由偽冒者自由進出，最終賠上的將是累積多年的品牌商譽。

自由開講》網域即國防 AI亂世下的數位邊界與品牌護城河在地法規管轄的.tw或.台灣域名，其意義已超越了單純的網址導航。（資料照，擷取自台灣網路資訊中心）
 TWNIC執行長余若凡所強調的在地治理優勢，精準點出了全球網路治理中常被忽視的司法管轄權與實體連結。相較於跨境註冊商或其他通用頂級域名往往因註冊門檻低、匿名性高且跨國法律追訴困難，常淪為詐騙溫床；在地網域.tw因受台灣法律管轄，且推動綠色域名認證等實名機制，創造了一種可追溯、可究責的數位環境。數據顯示其違法與詐騙案件比率僅0.07%，這驚人的低犯罪率，正是嚴格治理下的紅利。

這意味著，當消費者看到.tw的後綴時，他們所連結到的不只是一個網頁，而是一個受到台灣法律體系保障的實體。此外，Registry Lock域名安全鎖機制的導入，更如同將企業的數位門牌鎖入銀行的保險箱，透過多重驗證防止域名遭到惡意竄改或劫持。這種主動式的防禦機制，在AI攻擊日益自動化、規模化的今天，是企業建構零信任架構中不可或缺的一環。它將資安防線從企業內部的防火牆，外推至網際網路的最前緣，確保了入口的絕對純淨。

自由開講》網域即國防 AI亂世下的數位邊界與品牌護城河台灣網路資訊中心（TWNIC）執行長余若凡（左）強調在地治理優勢，圖為TWNIC於8月舉辦25週年策略發布會，TWNIC董事長黃勝雄（右）和時任數發部長黃彥男（中）出席。（資料照，TWNIC提供）

面對AI帶來的資訊混亂，企業必須意識到，網域名稱已不再是IT部門的庶務，而是董事會層級的品牌資產管理與風險控制議題。在深偽技術能輕易模糊真假界線的未來，企業唯一的護城河，就是建立一條堅不可摧的可信來源鏈。

大型企業與擁有高品牌價值的公司，應率先響應導入在地網域與雙重防護機制，這不僅是為了保護自己免受釣魚攻擊，更是為了降低社會整體的詐騙風險，履行企業社會責任。當所有的官方入口都能具備一致性且可驗證的數位身分時，詐騙集團利用AI生成的假網站便會因為缺乏數位憑證而無所遁形。這場由TWNIC發起的數位真實性保衛戰，是台灣在建構數位韌性社會的關鍵拼圖。唯有讓正確的網域成為數位世界的正字標記，我們才能在AI的巨浪中，守住人與人、人與品牌之間最珍貴的信任基石。

（作者為資訊業）

