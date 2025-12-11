自由電子報
評論 > 投書

自由開講》縣市首長要形塑地方特色 「留才」與「留財」

2025/12/11 09:30

◎ 邱世長

南韓人氣女團「TWICE」連續兩天（11月22和23日）登上高雄世運主場館，歌迷歡欣鼓舞。「台味」頗重的搖滾天王「伍佰＆China Blue」也在高雄巨蛋進行巡迴演唱會，再加上高流、衛武營、駁二等場館都有表演，帶來約18萬歌迷齊聚港都，當地業者因此笑到合不攏口，財源滾滾來。

「人潮即錢潮」，演唱會效益也會讓當地旅宿業、店家、夜市、餐飲業，因此「間接受惠」！過去，國人要「坐飛機」到南韓去追星，耗資甚大；如今，南韓人氣女團「TWICE」就在高雄開唱，國人只要「坐高鐵」即可到達高雄，完成「追星夢」！

自由開講》縣市首長要形塑地方特色 「留才」與「留財」子瑜（右三）於11月下旬跟南韓人氣女團TWICE的成員一起到高雄舉辦演唱會。（翻攝IG）

這對歌手、歌迷、當地業者而言，可謂「三贏」！按照市府估計，近期這些演唱熱潮，帶來約5億觀光產值。

高雄因為「商機帶來生機」，高雄子弟也不須再離鄉背井，「北上謀職」，這對高雄的未來發展，是件好事！

就以台灣「人口比例」來看，台灣的人口幾乎集中在六都，六都人口佔全國總人口的近七成，主因是「工作機會多」！

若以「人口遷移」來看，桃園市和台中市的人口呈現「正成長」，而台北市和高雄市則呈現「負成長」。高雄市如果有較多人口遷出，就需要市長提出更多「政策」與「活動」，帶來人潮與商機，南部人自然就不需要「北遷」！

自由開講》縣市首長要形塑地方特色 「留才」與「留財」高雄演唱會效益延伸至夜市，人潮爆棚。（資料照，經發局提供）

這次高雄市長陳其邁，透過國際藝人在高雄開演，帶來商機與人潮，這是懂得「對症下藥」，減少北部的「磁吸效應」，讓高階人才與產業鏈，「續留高雄」，值得稱許！

筆者建議，各地的縣市首長，都該「盤點地方特色」，甚至是「形塑地方特色」轉為地方商機與國人生機，多舉辦如南韓人氣女團「TWICE」等活動，自然能「留才」與「留財」，例如高雄市長讓高雄市感到「幸福」與「榮耀」！

（作者為教育人員）

