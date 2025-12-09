自由電子報
評論 > 投書

自由開講》國民黨對中配的兩難困境

2025/12/09 08:00

◎ 常遇秋

國民黨中常委、中配何鷹鷺因拍攝多部影片「宣揚統一」，讓國人失望，也對國民黨明年的九合一大選恐造成重傷害。因此，他遭到國民黨考紀會祭出「停止黨職」處分。

誰料，11月20日國民黨副主席兼秘書長李乾龍前往中央黨部宣布，何鷹鷺案已送回考紀會「重審」，這令外界傻眼，難道國民黨黨紀會的決策會「轉彎」？不過，何鷹鷺於11月26日自行宣布退黨。

自由開講》國民黨對中配的兩難困境因拍攝多部影片「宣揚統一」被黨紀處分，具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺宣布退黨。（資料照）

然而政黨的立場，搖擺不定，選民要如何信任該政黨？

其實，國民黨中常委何鷹鷺案件，凸顯國民黨對中配的兩難困境！若是對她嚴懲，國民黨恐失去「死忠信徒」，也讓黨內陷入分裂；若是對她輕放，如何讓國民黨走向中間路線，以吸引「中間選民」的選票？

《孟子．告子上》：「魚與熊掌不可兼得」，必須有所取捨！當前的國民黨，人多口雜，路線分歧。因此，每次總統大選時，都因「政黨路線不清」，讓國人疑慮，不敢投給國民黨，而間接讓國民黨在總統大選選戰，連敗三次！不是嗎？

國民黨總統候選人侯友宜（中）於2024年1月13日晚上宣布敗選，是該黨在總統選戰連敗三次。（資料照）國民黨總統候選人侯友宜（中）於2024年1月13日晚上宣布敗選，是該黨在總統選戰連敗三次。（資料照）

國民黨的「真實立場」，到底是「急統」？還是「無持現狀」？總不可能是「急獨」吧？

國民黨中常委何鷹鷺拍攝影片「宣揚統一」時，國民黨的立場與作法，到底是什麼？全民都在看，這毫無立場模糊的空間，政黨若想「顧左右而言他」，試圖轉移政治焦點，小心「選票似流水」，再也不回頭！

（作者為教育人員）

