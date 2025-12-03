自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》為什麼我們要自己蓋台灣杉二號：主權AI的真正意義

簡單來說，主權AI指的是一個國家自己「研發、掌控並運用」人工智慧技術的能力 —— 從資料收集、模型訓練、演算法設計，到AI的部署與運作，全都在本土完成，不依賴外國公司或外部技術。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/12/03 19:00

◎ 李忠憲

今天（12/1）收到一個臉友的訊息：不太懂何謂主權AI？可以請教授有空在版面上幫大家上個課嗎？

這個名詞現在很紅，不過這不是什麼新的概念，只是把資訊科技世代人工智慧的發展，整合成一個重要的名詞。

我在擔任國家高速計算與網路中心副主任的時候，當時中心最重要的任務就是建構台灣杉二號，科技部花了50億，希望我們能夠完成這個任務。

國研院國家高速網路與計算中心裡，架設有超級電腦「台灣杉2號」，將是未來投入台灣版「可信賴AI對話引擎（TAIDE）」主力。（資料照，國網中心提供）國研院國家高速網路與計算中心裡，架設有超級電腦「台灣杉2號」，將是未來投入台灣版「可信賴AI對話引擎（TAIDE）」主力。（資料照，國網中心提供）

當初在諮詢委員會的時候，就好幾個委員提出來，這是浪費錢，這些運算的設備和軟硬體設施，很快就會被淘汰，要不斷地更新。

所以就有委員提出，要花50億台灣自己建置這個平台，如果讓他來做，花5000萬跟亞馬遜租用設備就好，簡單快速又便宜。

幸好當時的主任不是他！

我們在科技部下面的這個組織就是代表台灣高速運算與網路的核心，在這個地方要思考的跟一般的公司不一樣，當初選擇這個貴一百倍的解決方法，原因就是主權AI（Sovereign AI），不過當初這個名詞還沒出來。

簡單來說，主權AI 指的是一個國家自己「研發、掌控並運用」人工智慧技術的能力 —— 從資料收集、模型訓練、演算法設計，到AI的部署與運作，全都在本土完成，不依賴外國公司或外部技術。

主權AI 是「數位主權（data & tech sovereignty）」的一部分。強調資料主權、技術自主與基礎建設自主。當一個國家擁有主權AI，它就不只是「用 AI」而已，而是整個 AI 生態環境。從硬體、運算能力、資料、演算法、治理、法規等等，都由自己設計與掌控。

李忠憲的思考》為什麼我們要自己蓋台灣杉二號：主權AI的真正意義主權AI指的是一個國家自己「研發、掌控並運用」人工智慧技術的能力。（路透檔案照）

為什麼現在主權AI重要？

• 減少對外依賴、供應鏈風險：當過去全球AI技術、雲端服務、資料中心多由少數跨國科技公司主導，若依賴這些公司，遇到政治衝突、供應鏈中斷、資料流通限制，就可能受到衝擊，主權AI讓國家掌握主動權。

• 保護資料安全與隱私，尊重在地規範與文化：AI模型常需大量資料訓練、甚至處理機敏資料。若資料與運算都在本地，能更好符合在地法規、隱私標準，並避免資料外流。對於語言、文化敏感的應用，也更容易做到「在地化」。

• 保障經濟競爭力與科技主導權，擁有自主AI能力意味著在未來科技發展、創新與產業競爭中，有更多主導權，不必一直租用或仰賴別國的技術或模型。

• 國家安全與策略考量：當AI技術涉及政府、國防、基礎設施、關鍵服務，依賴外國模型可能牽涉國安風險，主權AI有助於維護資訊與決策主權。

中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」。（路透檔案照）中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」。（路透檔案照）

若要真正建構主權AI，需要下列三個基礎條件：

資料掌控權：關鍵資料必須能在本地蒐集、儲存與運算，不外流或受外國法律限制；

演算法與模型自主性：必須有能力自己研發大型語言模型（LLM）或深度學習模型，而非依賴國際公司模型

基礎設施與部署能力：包含運算資源、資料中心、網路環境，以及部署及監管AI系統的能力。

人工智慧與資訊科技革命以後，科技從來不是奢侈品，而是主權的邊界。

過去我們選擇自己打造台灣杉二號，看似昂貴、看似笨重，但真正昂貴的從來不是硬體和平台，而是「把未來交給別人」這件事。主權AI之所以重要，不在於模型有多大、演算法有多新，而在於一個國家能不能在最關鍵的時刻，不必向外人尋求允許，不必等待某家公司、某國政府點頭後才能運作自己的科技與資料。

台灣的處境讓我們比任何國家都更明白：依賴是一種風險，延遲是一種脆弱，外包是一種自我放棄。

主權AI必須有能力自己研發大型語言模型（LLM）或深度學習模型，而非依賴國際公司模型，示意圖。（路透檔案照）主權AI必須有能力自己研發大型語言模型（LLM）或深度學習模型，而非依賴國際公司模型，示意圖。（路透檔案照）

主權AI不是口號，而是一種國家生存方式，讓我們能在資訊戰、認知戰、供應鏈戰的時代，依然握緊自己思想、科技與命運的方向盤。

如果說民主的本質是「自己決定自己的未來」，那麼在AI世代，主權AI便是這句話的延伸。它確保我們不必活在他人的演算法裡，也不必接受外國模型替我們做出的判斷。

主權AI是台灣抵抗數位極權的第一道防線，也是我們對抗中國、捍衛自由島嶼的最後一道防線。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

延伸閱讀 黃仁勳：各國都應該建立主權AI

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書