李忠憲的思考》為什麼我們要自己蓋台灣杉二號：主權AI的真正意義

簡單來說，主權AI指的是一個國家自己「研發、掌控並運用」人工智慧技術的能力 —— 從資料收集、模型訓練、演算法設計，到AI的部署與運作，全都在本土完成，不依賴外國公司或外部技術。

◎ 李忠憲

今天（12/1）收到一個臉友的訊息：不太懂何謂主權AI？可以請教授有空在版面上幫大家上個課嗎？

這個名詞現在很紅，不過這不是什麼新的概念，只是把資訊科技世代人工智慧的發展，整合成一個重要的名詞。

我在擔任國家高速計算與網路中心副主任的時候，當時中心最重要的任務就是建構台灣杉二號，科技部花了50億，希望我們能夠完成這個任務。

國研院國家高速網路與計算中心裡，架設有超級電腦「台灣杉2號」，將是未來投入台灣版「可信賴AI對話引擎（TAIDE）」主力。（資料照，國網中心提供）

當初在諮詢委員會的時候，就好幾個委員提出來，這是浪費錢，這些運算的設備和軟硬體設施，很快就會被淘汰，要不斷地更新。

所以就有委員提出，要花50億台灣自己建置這個平台，如果讓他來做，花5000萬跟亞馬遜租用設備就好，簡單快速又便宜。

幸好當時的主任不是他！

我們在科技部下面的這個組織就是代表台灣高速運算與網路的核心，在這個地方要思考的跟一般的公司不一樣，當初選擇這個貴一百倍的解決方法，原因就是主權AI（Sovereign AI），不過當初這個名詞還沒出來。

簡單來說，主權AI 指的是一個國家自己「研發、掌控並運用」人工智慧技術的能力 —— 從資料收集、模型訓練、演算法設計，到AI的部署與運作，全都在本土完成，不依賴外國公司或外部技術。

主權AI 是「數位主權（data & tech sovereignty）」的一部分。強調資料主權、技術自主與基礎建設自主。當一個國家擁有主權AI，它就不只是「用 AI」而已，而是整個 AI 生態環境。從硬體、運算能力、資料、演算法、治理、法規等等，都由自己設計與掌控。

主權AI指的是一個國家自己「研發、掌控並運用」人工智慧技術的能力。（路透檔案照）



為什麼現在主權AI重要？

• 減少對外依賴、供應鏈風險：當過去全球AI技術、雲端服務、資料中心多由少數跨國科技公司主導，若依賴這些公司，遇到政治衝突、供應鏈中斷、資料流通限制，就可能受到衝擊，主權AI讓國家掌握主動權。

• 保護資料安全與隱私，尊重在地規範與文化：AI模型常需大量資料訓練、甚至處理機敏資料。若資料與運算都在本地，能更好符合在地法規、隱私標準，並避免資料外流。對於語言、文化敏感的應用，也更容易做到「在地化」。



• 保障經濟競爭力與科技主導權，擁有自主AI能力意味著在未來科技發展、創新與產業競爭中，有更多主導權，不必一直租用或仰賴別國的技術或模型。

• 國家安全與策略考量：當AI技術涉及政府、國防、基礎設施、關鍵服務，依賴外國模型可能牽涉國安風險，主權AI有助於維護資訊與決策主權。

中國製「生成式AI語言模型」出現嚴重偏頗與不實資訊，例如政治立場親中，凡涉及兩岸議題時，聲稱「台灣地區不存在國家領導人」。（路透檔案照）

若要真正建構主權AI，需要下列三個基礎條件：

資料掌控權：關鍵資料必須能在本地蒐集、儲存與運算，不外流或受外國法律限制；

演算法與模型自主性：必須有能力自己研發大型語言模型（LLM）或深度學習模型，而非依賴國際公司模型；

基礎設施與部署能力：包含運算資源、資料中心、網路環境，以及部署及監管AI系統的能力。

人工智慧與資訊科技革命以後，科技從來不是奢侈品，而是主權的邊界。

過去我們選擇自己打造台灣杉二號，看似昂貴、看似笨重，但真正昂貴的從來不是硬體和平台，而是「把未來交給別人」這件事。主權AI之所以重要，不在於模型有多大、演算法有多新，而在於一個國家能不能在最關鍵的時刻，不必向外人尋求允許，不必等待某家公司、某國政府點頭後才能運作自己的科技與資料。

台灣的處境讓我們比任何國家都更明白：依賴是一種風險，延遲是一種脆弱，外包是一種自我放棄。

主權AI必須有能力自己研發大型語言模型（LLM）或深度學習模型，而非依賴國際公司模型，示意圖。（路透檔案照）

主權AI不是口號，而是一種國家生存方式，讓我們能在資訊戰、認知戰、供應鏈戰的時代，依然握緊自己思想、科技與命運的方向盤。

如果說民主的本質是「自己決定自己的未來」，那麼在AI世代，主權AI便是這句話的延伸。它確保我們不必活在他人的演算法裡，也不必接受外國模型替我們做出的判斷。

主權AI是台灣抵抗數位極權的第一道防線，也是我們對抗中國、捍衛自由島嶼的最後一道防線。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

