沈榮欽國際視野》習近平的挫敗：親台派領先宏都拉斯大選

本次宏都拉斯總統大選只要如預期由右翼拿下，和平結束選舉，將對台灣十分有利，是習近平外交的一大挫敗。鑑於中國可能氣急敗壞的賤招盡出，台灣政府應該早做準備。
2025/12/02 21:00

◎ 沈榮欽

宏都拉斯總統大選候選人Nasry Asfura（左）、Rixi Moncada（中）、Salvador Nasralla（右）。只有中間的女士親中，其餘兩位男士均親台。（取自貼文）宏都拉斯總統大選候選人Nasry Asfura（左）、Rixi Moncada（中）、Salvador Nasralla（右）。只有中間的女士親中，其餘兩位男士均親台。（取自貼文）

宏都拉斯總統大選膠著，但是國會已經由右翼的國家黨（50席）和自由黨（40席）佔有絕對多數，甚至超過修憲門檻所需的86席，是本次大選對台灣有利的第一個消息。

總統大選中國家黨候選人Nasry Asfura僅以515票領先前副總統及體育節目主持人Salvador Nasralla，因為才開出57%選票，所以最後結果仍在未定之天。不過這兩人都對台灣友好，表示若當選要和台灣恢復邦交，所以情況對台灣十分有利。

只有現任左翼總統卡斯楚支持的Rixi Moncada親中，但是截至目前為止，她的得票率為三人之末。其中最主要的原因是因為糟糕的經濟狀況，雖然卡斯楚增加了公共投資和社會安全支出，但是宏都拉斯高達六成的貧窮率，依舊令選民對執政黨不滿。

中國外交我挖牆角，但宏國白蝦卻難銷中。經濟問題雪上加霜。（法新社檔案照）中國外交我挖牆角，但宏國白蝦卻難銷中。經濟問題雪上加霜。（法新社檔案照）

川普總統表態支持微幅領先的Nasry Asfura，否則將會停止對宏都拉斯的經濟支持，而Nasry Asfura領導的國家黨已經從最大在野黨成為本屆國會第一大黨，加上總統得票微幅領先，情況對其有利。不過川普表示他將特赦因走私毒品和武器而正在美國監獄服刑（刑期高達45年）的宏都拉斯前總統Juan Orlando Hernández，讓反對干涉選舉的宏都拉斯選民賭爛票流向另一位右翼候選人Salvador Nasralla，因此川普支持的Nasry Asfura一直小心翼翼與前總統Juan Orlando Hernández保持距離，避免選票受到影響。因為Salvador Nasralla選前曾明白表示若當選將與台灣復交，所以無論如何，台灣都立於不敗之地。

宏都拉斯前總統Juan Orlando Hernández。（法新社檔案照）宏都拉斯前總統Juan Orlando Hernández。（法新社檔案照）

比較麻煩的是，目前在選情如此膠著的情況下，是否會引發選舉不公的暴動，讓人感到不安。川普總統已經警告選票可能遭到舞弊，而支持左翼執政黨的總檢察長辦公室也指控反對黨進行選舉舞弊，並提出錄音等證據，反對黨駁斥錄音係AI偽造。

選舉暴動對宏都拉斯並不新鮮，2017年，川普支持的Juan Orlando Hernández宣布贏得選舉，但國際觀察員和美洲國家組織（OAS）對計票結果提出質疑，隨後引發街頭暴動，人們對這一事件記憶猶新，而本次選舉選票如此膠著，舞弊傳言更是甚囂塵上。

無論如何，只要總統大選如預期由右翼拿下，和平結束選舉，本次宏都拉斯大選對台灣十分有利，是習近平外交的一大挫敗，鑑於中國可能氣急敗壞的賤招盡出，台灣政府應該早做準備。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

