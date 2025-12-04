自由電子報
自由開講》何鷹鷺戳破國民黨 親中與否不能再兩面說法

2025/12/04 08:30

◎ 再米

國民黨中常委何鷹鷺因公開推崇中共、喊出「祖國懷抱」與和平統一語句，引爆黨內輿論風暴。考紀會依黨紀對其停止黨職，但因申訴，全案送回重審；11月26日何鷹鷺乾脆宣告退黨，痛批國民黨在兩岸人民面前都說謊，並指自己被黨主席鄭麗文誘導才喊統一。表面上看是個人決定，實則揭開國民黨長年的結構性矛盾。

中配身分的國民黨中常委何鷹鷺宣布退黨，並指自己被黨主席鄭麗文誘導才喊統一。（資料照）中配身分的國民黨中常委何鷹鷺宣布退黨，並指自己被黨主席鄭麗文誘導才喊統一。（資料照）

何鷹鷺事件清楚暴露了國民黨的「兩套話術」問題。對外聲稱支持和平、用「台灣地區」等文字遊戲對中國示好；對內則以「中華民國」、「本土政黨」自居，試圖安撫台灣民意。這種雙重語言，不僅模糊了政黨立場，也讓黨內成員陷入道德困境：究竟應該支持和平統一，還是守護台灣主權？

黨內高層的策略性拖延與迴避，只會強化外界對國民黨親中本性的疑慮。副主席蕭旭岑大陸行「只稱台灣地區」、主席鄭麗文「我們都是中國人」的表述，若不釐清是中華民國還是中華人民共和國，便是文字遊戲，容易被解讀為政治誘導。何鷹鷺坦言，她本意追求和平，卻被黨內言辭引導，最終選擇退黨，也折射出國民黨在核心價值與對外立場上的曖昧與矛盾。

自由開講》何鷹鷺戳破國民黨 親中與否不能再兩面說法國民黨主席鄭麗文表示，未來所有台灣人都會自豪，自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事。」。（資料照）

更深一層的問題是，國民黨想靠「雙向模糊」同時爭取深藍與中間選民，但在資訊透明、政治立場明確化的時代，這種策略已經失效。民眾需要清晰立場，而不是曖昧語言；政黨必須在國家安全、兩岸政策與民主原則上說清楚，而不是遊走在兩岸人民之間。

何鷹鷺退黨，並非單一事件，而是警訊：國民黨若不終結這兩套矛盾話術、明確表態親中與否，只會持續失去民意支持，也難以重返執政。這場風暴告訴國民黨一件事——政治語言可以模糊一時，但誠實與立場缺席，將終結政黨的長遠信任。

（作者為退休人士）

