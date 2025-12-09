自由開講》「平時準備、戰時不亂」《全民安全指引》實用又必要

◎ 張家霖

國防部指出，許多國家都備有類似於《全民安全指引》的公民應急手冊，這已是國際社會的共同做法；圖為國防部長顧立雄。（資料照）

國防部發布《全民安全指引》 澄清「製造恐慌」質疑

近期，國防部發布最新的《臺灣全民安全指引》，旨在提升民眾在緊急狀況下的應變能力；然而，這項指引在社會上引發部分爭議，有論者認為此舉是「製造戰爭恐慌」。對此，國防部嚴正駁斥，強調此類指引是各國政府為保護國民安全所做的「標準作業」，其核心目的並非煽動焦慮，而是提供具體、冷靜的行動方案，確保在極端情況下，民眾能夠「有所依循」，而非陷入集體慌亂。

國防部進一步指出，從烏克蘭到日本、瑞士，許多國家都備有類似的公民應急手冊，這已是國際社會的共同做法。

資訊透明化 公民韌性提升

《全民安全指引》的發布，是政府在政策透明化與公民韌性提升上的關鍵一步：

首先，它將原本分散或模糊的緊急應變知識系統化、圖像化，讓普羅大眾能迅速掌握在空襲警報、電力中斷、甚至戰火來臨時的求生技能與資源取得方式。

其次，它將「全民防衛」的概念從軍事領域擴展到日常生活，讓每一位國民都成為國家安全的有效環節。這不僅是政府的單方責任，更是「自助人助」哲學的體現，當民眾清楚知道「哪裡可以找到避難所」、「如何進行緊急醫療」，恐懼感自然會被「確定感」與「控制感」所取代，這本指引是臺灣面對未來不確定性時，所建立起的「社會心理防線」。

《全民安全指引》讓民眾能在戰時迅速掌握求生技能。（資料照）

理性面對風險 共築安全網

這份指引的真正價值，在於引導國民理性地看待風險，而非感性地陷入恐懼。如同我們為颱風、地震預做準備一樣，面對國際情勢的變化，超前部署的應急措施是展現一個負責任政府的作為，國防部與政府應持續加強宣導，讓民眾理解這是一個「平時準備、戰時不亂」的工具，而非「戰爭即將來臨」的訊號。

透過公開、積極的溝通，建立民眾對於政府「以民為本」的安全承諾的信任，當民眾越熟悉指引內容，越能內化為本能反應，這不僅能提高個體的生存機率，更能維持社會秩序的穩定性，然支持這份指引，就是支持打造一個更堅韌、更安全的臺灣，讓全體國民擁有「免於恐懼」的知情權與準備權。

（作者為研究生）

