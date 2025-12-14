自由電子報
評論 > 投書

自由開講》核電廠若重啟 需先評估網攻、戰爭風險

2025/12/14 09:30

◎ 李雅倫

承接公投的結果，台灣政府正在評估重啟退役的核電廠，民眾關心的也是電力夠不夠使用、電價的漲幅等切身問題。但是在現今的國際政治局勢下，除了社會過去熟悉的地震跟核廢料處理議題之外，還有兩項重要的議題需要重新評估，就是網路攻擊跟戰爭風險。

核電廠面臨網路攻擊的威脅

核電廠使用許多工控系統來監控與操作核能發電，只要有機會跟外部系統有所接觸，就有可能的漏洞與攻擊機會，而有些仍在使用的老舊作業系統，更像是容易被撬開的鎖頭。2003 年，美國戴維斯–貝斯核電廠就被快速散播的電腦蠕蟲癱瘓安全監控系統，讓工作人員在好幾個小時內看不到即時的核電安全參數。

2010 年的 Stuxnet 惡意程式，則是歷史上第一件由電腦病毒造成核設施的實體設備損壞的事件。2017年，NotPetya 惡意軟體則停擺了車諾比核電廠核設施的輻射監測系統。這些案例雖然都沒有造成近一步的核子事故或傷亡，但也證明了網路攻擊有能力威脅核電廠的安全系統。

NotPetya 惡意軟體於2017年攻擊烏克蘭車諾比核電廠核設施的輻射監測系統，造成停擺。（美聯社檔案照）NotPetya 惡意軟體於2017年攻擊烏克蘭車諾比核電廠核設施的輻射監測系統，造成停擺。（美聯社檔案照）

核電廠面臨戰爭的威脅

烏克蘭的札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電廠，自烏俄戰爭以來就持續地受到軍事威脅，放射性廢物儲存設施、冷卻系統等設施都曾因為砲擊而受到損毀，更在戰爭初期就被俄羅斯佔領，無法供應電力給烏克蘭。此外，烏克蘭的所有核電廠都曾經多次失去外部供電，只能依靠電廠內備援的柴油發電機來運作核反應爐的冷卻系統，不但中斷電力的供應，也升高核災風險。

我們需要更完整的評估

自由開講》核電廠若重啟 需先評估網攻、戰爭風險政府正在評估重啟退役的核電廠，圖為今年5月除役的屏東核三廠。（資料照）

台灣地狹人稠，一旦遇到軍事衝突或網路攻擊，核電廠的風險就不會像是平常那麼的可以控制。在這個充滿不確定的時代，我們更需要詳細評估核電廠的韌性是否足夠應對這些網路或軍事攻擊。況且台灣現在於綠能跟智慧電網都迅速發展，核電只是發電設施的可能選項之一，重新啟用核電廠不一定是現在最好的方案。

（作者為資安經理）

