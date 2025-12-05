自由電子報
評論 > 投書

自由開講》美國將護理「行政降級」 台灣別讓護理師淪為「D級專業」

2025/12/05 09:00

◎ 洪文謙

近日，川普政府力推的One Big Beautiful Bill（大而美法案），預計將護理排除在「專業學位」可享高額貸款的學科外。雖然美國教育部強調是為了控管學生債務，但卻成了行政分類下的「護理降級」。消息立刻引發全美護理界譁然抗議，指責政府否定護理專業、阻礙人才培養。政府對於護理專業的態度，將直接影響民眾的健康，而台灣也正面臨更嚴峻的價值崩解及護理專業疲弱。

今年六月國家教育研究院的調查發現，護專學生「每五人就有一人想轉學」，更有近半數學生是因「家人期望」而非自主志願選擇護理。殘酷地揭示，當護理專業被普遍視為一份高壓、低回報的職業時，社會已無法依靠專業價值和尊嚴來吸引人才。根本原因是來自於長期以來，政府和社會對護理專業所塑造出的結構性低價值，使得專業承諾在跨出校門前就已破碎。

自由開講》美國將護理「行政降級」 台灣別讓護理師淪為「D級專業」川普政府力推的One Big Beautiful Bill（大而美法案），預計將護理排除在「專業學位」可享高額貸款的學科外，引發全美護理界譁然抗議。（路透檔案照）

然而面對這樣的危機，政策回應卻顯得失焦。12項護理精進策略中，教育部的重要任務是「每年增加10%培育員額」，屬於典型的量化思維。如果不解決學生在學習過程中的倦怠感、專業認同與實習支持問題，只會讓更多學生在進入臨床前萌生退意。教育現場更需要的是師資、設備、臨床導師制度與教學資源的擴充，而非僅僅擴張規模。

而國家最高層級的資源分配，也印證了這種結構性的低估。「健康台灣推動委員會」的經費分配表，殘酷地揭示了國家戰略中的資金歧視。在資金申請模式中，專科醫學會（C 類）可申請高達660萬元的經費，而護理專業公會等重要的醫事人員公會（D類），經費上限卻是最低的300萬元。無疑是國家健康策略上對護理專業進行了實質的「降級」，諷刺地證明了護理界在最高層級的國家決策中，始終只被視為最低成本的執行者。

「健康台灣推動委員會」的經費分配表，護理專業公會被列為D類，只被視為最低成本的執行者，圖為弘光科大護理師加冠典禮。（資料照）「健康台灣推動委員會」的經費分配表，護理專業公會被列為D類，只被視為最低成本的執行者，圖為弘光科大護理師加冠典禮。（資料照）

國家應正視護理品質的投入。教育部應將資源導向教學品質，而非僅僅擴充核定員額。行政院更應重新檢討「健康台灣」的資金結構，正是對護理的貶低。護理是維繫全民健康的核心專業，唯有正視與投資，才能達到健康台灣目標。

（作者為本國護理博士生）

