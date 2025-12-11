自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》馬斯克的AI機器人能終結貧窮？

2025/12/11 15:00

◎ 廖明輝

特斯拉執行長馬斯克聲稱AI與機器人將消除貧窮，創造「人人富裕」的社會。（路透檔案照）特斯拉執行長馬斯克聲稱AI與機器人將消除貧窮，創造「人人富裕」的社會。（路透檔案照）

特斯拉執行長馬斯克日前在美國華盛頓特區舉行的「美沙投資論壇」接受訪問。馬斯克聲稱隨著AI與機器人技術日益強大，「金錢在未來某個時點上將無關緊要」，工作將成為「可選項」，就像「去運動或玩電玩」一樣，人們可以隨心所欲地選擇是否工作。

他指出AI與人形機器人將消除貧窮，帶來「人人富裕」，並認為這是讓全體人類致富的「唯一方法」。為了應對這樣的未來，馬斯克建議實施「普遍高收入」方案，確保每個人都能自由取得所需的產品與服務。他的願景帶些科幻色彩，提到英國科幻作家伊恩·班克斯的《文化》（Culture）系列小說，馬斯克說，從那些書可以「大致感受到一種可能的正向AI未來會是什麼樣子」。

不可否認，AI技術具備極大潛力，可顯著降低醫療、教育、農業與法律等公共服務成本，並提升中小企業生產力與政府決策效率。然而，經濟學家也提醒，技術成長並不等同於普世福祉

諾貝爾經濟學獎得主貝克爾與赫克曼等人也主張，投資教育、技能訓練與早期兒童發展才是終結貧窮的根本之道。他們指出，貧窮長期存在主因是人力資本投入不足，而由技術驅動的經濟成長若由受教育且具備技能的勞動力來支持，將比直接財富再分配更可靠地提升民眾生活水準。

諾貝爾經濟學獎得主貝克爾（右）與赫克曼（左）等人主張，投資教育、技能訓練與早期兒童發展才是終結貧窮的根本之道。（法新社檔案照）諾貝爾經濟學獎得主貝克爾（右）與赫克曼（左）等人主張，投資教育、技能訓練與早期兒童發展才是終結貧窮的根本之道。（法新社檔案照）

事實上，世界銀行指出，目前全球有近7億人每天生活費不足2.15美元，占全球總人口8.5%；預計到2030年仍將有7.3%人口生活在極端貧窮。換言之，如果制度與教育跟不上，僅靠科技「把餅做大」，貧窮仍將依然存在。

另外，AI帶來的經濟利益並不會自動均分，AI應用將造成龐大能源消耗。根據國際能源總署2025年報告，預計到2030年全球資料中心用電將翻倍至約945太瓦時（TWh），約為日本一年的用電量，其中AI運算需求是最大驅動力。如果能源來源仍仰賴化石燃料，AI帶來的生產力提升將伴隨更高碳排放與環境壓力，最終將使最脆弱地區承擔額外負擔。同時，如果缺乏有效的再分配和社會保障，AI可能會擴大資本與高技能者收益，造成所得與財富分配更加不均。

綜上所述，AI與機器人確實提供前所未有的生產力增長機遇，但它們本身不具備自動消除貧窮的力量。它們更像是一面鏡子，會放大社會既有的分配與治理格局。唯有社會能將新技術的收益透過健全稅制、公共教育、醫療及社會安全網等機制公平分配，並同步重視能源與環境的永續發展，才能讓AI生產力紅利轉化為全民共享繁榮，進而實質減少貧窮。否則，科技進步只會加速既有兩極化，貧窮不只不會消失，反而會放大貧富不均而造成更嚴重的社會對立。

AI與機器人本身不具備自動消除貧窮的能力；圖為特斯拉機器人。（特斯拉提供）AI與機器人本身不具備自動消除貧窮的能力；圖為特斯拉機器人。（特斯拉提供）

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員 ）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書