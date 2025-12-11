自由開講》馬斯克的AI機器人能終結貧窮？

◎ 廖明輝

特斯拉執行長馬斯克聲稱AI與機器人將消除貧窮，創造「人人富裕」的社會。（路透檔案照）

特斯拉執行長馬斯克日前在美國華盛頓特區舉行的「美沙投資論壇」接受訪問。馬斯克聲稱隨著AI與機器人技術日益強大，「金錢在未來某個時點上將無關緊要」，工作將成為「可選項」，就像「去運動或玩電玩」一樣，人們可以隨心所欲地選擇是否工作。

他指出AI與人形機器人將消除貧窮，帶來「人人富裕」，並認為這是讓全體人類致富的「唯一方法」。為了應對這樣的未來，馬斯克建議實施「普遍高收入」方案，確保每個人都能自由取得所需的產品與服務。他的願景帶些科幻色彩，提到英國科幻作家伊恩·班克斯的《文化》（Culture）系列小說，馬斯克說，從那些書可以「大致感受到一種可能的正向AI未來會是什麼樣子」。

請繼續往下閱讀...

不可否認，AI技術具備極大潛力，可顯著降低醫療、教育、農業與法律等公共服務成本，並提升中小企業生產力與政府決策效率。然而，經濟學家也提醒，技術成長並不等同於普世福祉。

諾貝爾經濟學獎得主貝克爾與赫克曼等人也主張，投資教育、技能訓練與早期兒童發展才是終結貧窮的根本之道。他們指出，貧窮長期存在主因是人力資本投入不足，而由技術驅動的經濟成長若由受教育且具備技能的勞動力來支持，將比直接財富再分配更可靠地提升民眾生活水準。

諾貝爾經濟學獎得主貝克爾（右）與赫克曼（左）等人主張，投資教育、技能訓練與早期兒童發展才是終結貧窮的根本之道。（法新社檔案照）

事實上，世界銀行指出，目前全球有近7億人每天生活費不足2.15美元，占全球總人口8.5%；預計到2030年仍將有7.3%人口生活在極端貧窮。換言之，如果制度與教育跟不上，僅靠科技「把餅做大」，貧窮仍將依然存在。

另外，AI帶來的經濟利益並不會自動均分，AI應用將造成龐大能源消耗。根據國際能源總署2025年報告，預計到2030年全球資料中心用電將翻倍至約945太瓦時（TWh），約為日本一年的用電量，其中AI運算需求是最大驅動力。如果能源來源仍仰賴化石燃料，AI帶來的生產力提升將伴隨更高碳排放與環境壓力，最終將使最脆弱地區承擔額外負擔。同時，如果缺乏有效的再分配和社會保障，AI可能會擴大資本與高技能者收益，造成所得與財富分配更加不均。

綜上所述，AI與機器人確實提供前所未有的生產力增長機遇，但它們本身不具備自動消除貧窮的力量。它們更像是一面鏡子，會放大社會既有的分配與治理格局。唯有社會能將新技術的收益透過健全稅制、公共教育、醫療及社會安全網等機制公平分配，並同步重視能源與環境的永續發展，才能讓AI生產力紅利轉化為全民共享繁榮，進而實質減少貧窮。否則，科技進步只會加速既有兩極化，貧窮不只不會消失，反而會放大貧富不均而造成更嚴重的社會對立。

AI與機器人本身不具備自動消除貧窮的能力；圖為特斯拉機器人。（特斯拉提供）

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員 ）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法