自由開講》「準戰爭狀態」非賴清德宣布 是馬英九看不見的現實

2025/12/07 12:30

◎ 再米

前總統馬英九再度批評賴清德政府提出1.25兆元國防特別預算與「守護民主台灣國安行動方案」，指稱台灣「形同進入準戰爭狀態」，甚至聲稱兩岸和平曾在他任內達到高峰。然而，真正的問題正是馬英九仍活在那段「中國願意假裝友好」的舊時代，而忽視如今北京對台的全面軍事威嚇、滲透與脅迫已與當年不可同日而語。

前總統馬英九批評賴清德總統，指「幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』」。（資料照）前總統馬英九批評賴清德總統，指「幾乎已經形同宣布台灣進入『準戰爭狀態』」。（資料照）

馬英九強調其任內簽下23項協議、國防預算只有今日的五分之一，但他避而不談：在習近平上台後，中國已全面改變對台政策，從「和緩統戰」轉向「戰略逼統」，東風導彈瞄準台灣、共軍機艦天天繞台、灰色地帶衝突不斷升高。國際社會對台海風險的評估，也不是因為台灣，而是因為北京。

賴清德政府提出特別預算，是在回應外部威脅，不是製造威脅；是避免戰爭，而不是挑起戰爭。真正把台灣推向危險的，從來不是提高防衛能力，而是像馬英九這樣主張「卸下盾牌，寄望對方心情」的思維。

馬英九又以高市早苗調整說法為例，指責賴清德「判斷錯誤」。但事實恰恰相反：正因國際局勢高度敏感，各國言行才更趨謹慎。日本、美國都在強化對台支持、提升軍事合作與威懾力量，這不是因為台灣「躁進」，而是因為中國擴張不止。把日本的外交話術細調解讀成「國際都不挺台灣」，完全是錯置焦點。

至於馬英九宣稱「只剩他在為兩岸和平奔走」，更是自我神化。中國早已透過經濟、宗教、學術、基層組織等領域滲透台灣，部分交流甚至被中國用來建構情報網絡、施壓地方勢力。賴政府提出制度性規範，是要「防止遭利用」，不是「禁止交流」。真正危險的不是民間交流，而是無規範、無底線、被北京吸納的交流。

賴清德總統近日提出8年1.25兆元軍購特別預算。（資料照）賴清德總統近日提出8年1.25兆元軍購特別預算。（資料照）

如果依馬英九主張，台灣不管中國威脅多大，都只能「保持笑容、停止防衛」，那才是真正把台灣拖向絕境。

和平不是靠祈禱得來的，而是靠實力維持的。

台灣需要的不是懷舊式和平，而是能夠承受21世紀威權崛起現實的國安戰略。賴清德面對的是一個全新的、中國已不再偽裝的敵意環境；馬英九面對的，卻仍是他的2015年。

（作者為退休人士）

